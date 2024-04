Aquella vez que George Lucas contrató a los miembros de una secta violenta como extras para que su primera película saliera más barata

En 1969, George Lucas se embarcaba en el rodaje de una de las películas más importantes de su vida. 'THX 1138' no solo era su ópera prima, una adaptación de su cortometraje 'Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB', sino que, además, se trataba de la primera obra de la productora que fundó junto a Francis Ford Coppola, American Zoetrope. El problema es que quería hacer muchos malabares visuales con un presupuesto de apenas 775.000 dólares... Y no sabía por dónde ahorrar dinero. La solución fue, francamente, inesperada.

La secta del Zum-bhao

Vámonos once años hacia atrás, hasta 1958, cuando Charles E. Dederich Sr (Chuck para los amigos) fundó un programa de rehabilitación similar a Alcohólicos Anónimos pero pensado especificamente para drogadictos, que no eran aceptados en la otra organización. Su nombre, Synanon, y su lema, el conocido "hoy es el primer día del resto de tu vida". Todo suena bien, ¿no? La idea era que los adictos entraran en un programa residencial de dos años donde vivieran juntos hasta curarse, pero pronto Dederich se dio cuenta de que dos años no eran suficientes, y que tendrían que seguir trabajando con ellos para siempre.

Las prácticas para la recuperación se llamaban "el juego" y son imposibles de imaginar hoy en día: los enfermos, en corro, contaban sus problemas de adicción y, en lugar de sentirse aceptados como en Alcohólicos Anónimos, eran vilipendiados e insultados por el resto. Sumadle que, a la hora de entrar, a los miembros se les pedía que no hablasen con amigos ni familia durante tres meses, donde aprenderían a trabajar en equipo. Poco a poco, "el juego" se convirtió en sesiones maratonianas de 72 horas en las que se instaba a las mujeres a abortar, a los hombres a hacerse la vasectomía (ambas después se volverían obligatorias), cortarse el pelo al cero y practicar violencia física entre ellos.

No tenía ninguna base en la ciencia, claro, así que, ¿cómo se justificaba? Claro: con la fé. De hecho, en 1974 Dederich decidiría que su organización era puramente religiosa, la "iglesia de Synanon" (una manera de librarse de pagar impuestos). Efectivamente: se convirtió oficialmente en una secta en la que la violencia escaló hasta tal punto que se pegaban palizas a las víctimas delante de sus familias e incluso llegaron a fracturar cráneos. Y, solo unos años antes, Lucas encontró allí a sus extras para 'THX 1138'.

Secthx

Es posible que os estéis preguntando de qué conocía el director a Synanon, y la respuesta es sorprendente: cuando aún no habían salido a la luz los abusos y la violencia, se convirtió en un sitio de moda entre los famosos al que acudir, tuvieras o no problemas. Por haceros una idea, por allí se pasaron personas como Charlton Heston, Leonard Nimoy, Jane Fonda, Ray Bradbury, Steve Allen o Rod Serling, creador de 'La dimensión desconocida'. Sus fiestas eran legendarias, e incluso los políticos que iban acabaron calificando a la organización como "un milagro".

De hecho, en 1965 acabó teniendo su propia película, titulada 'Synanon' (después conocida como 'Get off my back') y protagonizada por Edmond O'Brien y Eartha Kitt. El rodaje tuvo lugar en la propia sede de la organización, y sirvió, claro, para ganar notoriedad. En este momento y lugar, Lucas, que necesitaba docenas de personas que apareciesen con la cabeza rapada, pero no tenía presupuesto para conseguirlos por los canales habituales, pidió ayuda en Synanon. Y, por supuesto, no tuvieron problema en cederle un puñado de extras a bajo coste a cambio de seguir escalando en Hollywood.

A su favor hay que decir que no fue el único. De hecho, unos años después, en 1974, Robert Altman contrató también extras de Synanon para su película 'California Split'. Pero, por aquel entonces, la organización ya estaba dando los primeros pasos para convertirse en iglesia y la prensa empezó a mostrarse muy negativa con los usos (y, sobre todo, abusos) de Dederich y los suyos, como la prohibición a los padres de ver a sus propios hijos más allá de una vez por semana.

Cuando dos miembros de la secta trataron de matar a un abogado metiendo una serpiente de cascabel en su buzón (no lo consiguieron, por suerte), la gente empezó a dejar de confiar en Synanon. Nadie quiere curarse en la organización de las serpientes, al fin y al cabo. Poco a poco perdió su mano en Hollywood, y acabó con varios de sus miembros en la cárcel, cerrando en 1991, cuando volvió a estar obligada a pagar impuestos. Curiosamente, aún sigue vigente en Europa, con mucha fuerza en Alemania.

Por su parte, todos sabemos lo que pasó con Lucas: tras el relativo fracaso de 'THX 1138' rodó 'American Graffiti' con su propia productora, Lucasfilm, y American Zoetrope (entonces conocida como The Coppola Company). Y después, llegó 'Star Wars'. Y, a diferencia de Synanon, ha conseguido el reconocimiento mundial con la Palma de Oro en Cannes de este año. Quién se lo iba a decir cuando rascaba extras hace 55 años.

