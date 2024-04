Christopher Nolan afirma que 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' está infravalorada: "Hicimos cosas bastante subversivas e impactantes en esa película"

Christopher Nolan es lo más cerca que existe actualmente de un director estrella. Lo cierto es que lleva años siéndolo, pero el enorme éxito de una película como 'Oppenheimer' lo ha elevado aún más. Eso sí, no todas sus películas están igual de bien consideradas, existiendo cierto consenso sobre el hecho de que 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' es uno de sus trabajos menos logrados.

No obstante, Nolan no está para nada de acuerdo con la relativa mala fama que tiene la tercera entrega de su trilogía sobre Batman. De hecho, el cineasta comenta lo siguiente sobre ella en el libro 'The Nolan Variations':

No tengo ninguna favorita, pero creo que 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' es una película infravalorada. Hay cosas que hicimos en esa película que son bastante subversivas e impactantes. Es lo más cerca que estaré de adaptar 'Historia de dos ciudades'.

El propio Nolan confesó en el momento de su estreno que se había inspirado en la obra maestra de la literatura escrita por Charles Dickens, aunque el origen de ello estuvo en su hermano Jonathan. De hecho, el autor de 'Interstellar' no había leído la novela de Dickens hasta que Jonathan se lo recomendó tras entregarle una primera versión del guion. Y acabó flipando.

Por cierto, no es la primera vez que Nolan reivindica una de sus películas, pues en su momento apuntó que 'Insomnio' era el trabajo más infravalorado de su carrera y que estaba "muy orgulloso" del thriller protagonizado por Al Pacino y Robin Williams.

En Espinof: