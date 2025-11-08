"Hubiera sido fascinante verla después de los Vengadores": Christopher Nolan cree que el público no estaba listo para 'Watchmen'

Allá por el año 2009, Zack Snyder estrenó la película 'Watchmen', basada en un mítico cómic de Alan Moore y Dave Gibbons que se consideraba, hasta entonces, absolutamente inadaptable al cine.

Por aquel entonces solo se habían estrenado dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel y adaptaciones tan ambiciosas como 'Los Vengadores' o 'La Liga de la Justicia' aún pertenecían exclusivamente a las fantasías de los fans. Quizá el público no estaba preparado. Lo cierto es que 'Watchmen' pinchó en taquilla recaudando solo 187 millones de dólares frente a los 150M$ del presupuesto inicial. Un doloroso fracaso para Snyder aunque esto no impidió que siguiera intentándolo en el cine de superhéroes.

¿Quién vigila a Zack Snyder?

A pesar del palo en taquilla, la película se ha convertido en un título de culto y tiene una legión de fans entre los que se encuentra otro cineasta que sabe lo que es dirigir adaptaciones de cómics. Christopher Nolan ha defendido a Zack Snyder en The Hollywood Reporter afirmando que su versión de 'Watchmen' fue una película "adelantada a su tiempo". Y añade: "La idea de un equipo de superhéroes, que subvierte de manera tan brillante, ni siquiera existía en las películas. Hubiera sido fascinante ver su lanzamiento después de Los Vengadores".

Por su parte, Snyder, que pretende vivir dentro y fuera del ecosistema hollywoodiense al mismo tiempo, ha afirmado en varias ocasiones que Nolan es su único amigo director de cine y que, de hecho, hablan por teléfono una vez al mes aproximadamente para ponerse al día. Francamente, ojalá poder escuchar esas conversaciones. Según se cuenta, si Snyder se atrevió a hacer su 'Hombre de acero' fue exclusivamente porque Nolan ya había pavimentado el camino con 'Batman Begins' y, sobre todo, la más ambiciosa 'El caballero oscuro'.

Actualmente, ambos viven muy a gusto fuera de las franquicias de capas y mallas, aunque Zack Snyder ha afirmado que no le importaría volver al cine de superhéroes. O bien en Marvel para filmar su versión de 'Elektra Lives Again' o volver a DC para hacer la adaptación de 'El regreso del caballero oscuro'; no es casualidad que sean dos cómics de Frank Miller, a quien ya adaptó en la exitosa '300'. Pero siendo realistas, podemos esperar sentados a verle de nuevo en ese ambiente porque no tiene pinta de que esos proyectos vayan a ponerse en marcha próximamente.

