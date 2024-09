¿Cómo reaccionaría Arthur Fleck frente a Batman? El director de 'Joker' lo tiene claro y asegura que el factor "macho alfa" es determinante

Cuando comenzaron a trascender los primeros detalles sobre la notable 'Joker' de 2019, el director Todd Phillips dejó claro cristalino que no iba a ser una película del personaje de DC al uso, y eso incluía descartar por completo la coincidencia —ya no hablemos de un enfrentamiento— del villano titular y Batman en pantalla. Pero esto no quiere decir que el cineasta no haya pensado en ese momento.

El amor-odio de siempre

Durante una entrevista con IGN con motivo del estreno inminente de 'Joker: Folie à Deux', la secuela en clave musical que, además de con Joaquin Phoenix, contará con Lady Gaga, Phillips ha explicado cómo reaccionaría su Arthur Fleck si se encontrase con el Cruzado Enmascarado de Gotham City. La respuesta, a bote pronto, tiene todo el sentido del mundo.

“Creo que Arthur estaría asombrado del macho alfa que es Batman. Lo creo de verdad. Creo que Arthur miraría hacia arriba y lo apreciaría. Creo que estaría asombrado de ello”.

El director ha profundizado un pelín más en su idea y en la mente de Fleck, quien parece sentir tanta fascinación como recelo hacia los hombres "seguros de sí mismos".

“Creo que Arthur siempre tuvo una fascinación por los hombres que están seguros de sí mismos, y él no es un hombre seguro de sí mismo. [El personaje de Robert De Niro] Murray Franklin en la primera película era un hombre seguro de sí mismo. Probablemente veía a los compañeros de trabajo como hombres seguros de sí mismos, y eso era lo que Arthur nunca podría ser".

Después de que Todd Phillips haya dicho por activa y por pasiva que no habrá una 'Joker 3' —tampoco estuvo demasiado seguro de que se trabajaría en una segunda parte—, parece más improbable que nunca que tengamos un cara a cara entre dos de los rivales más icónicos del mundo del cómic. Al menos no en este universo cinematográfico.

