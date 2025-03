Después de ganar el Óscar, un codirector de 'No Other Land' es agredido por un grupo de israelíes y detenido: "Los soldados tomaron la ambulancia y se lo llevaron"

El 3 de marzo, hace apenas 22 días, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor ganaban el Óscar a mejor documental por 'No Other Land' entre el aplauso sonoro de unos pocos en la ceremonia y la cara de estupefacción de un buen número de famosos, que claramente no consideraban que hubiera que poner freno a la masacre que Israel está haciendo sufrir a Palestina desde hace años.

En aquel discurso, Basel Adra decía que su única esperanza era que su hija "no tuviera que vivir la misma vida que estoy viviendo ahora, siempre temiendo la violencia, las demoliciones de hogares, el desplazamiento forzado al que mi comunidad, Masafer Yatta, se enfrenta cada día (...) Pedimos al mundo que tome acciones serias para parar la injusticia y la limpieza étnica del pueblo palestino". Si creías que un discurso tan potente en la gala de premios más importante del mundo audiovisual iba a cambiar algo, lamento tener que informarte de la realidad.

Desde el río hasta el mar

Ayer, Hamdan Ballal, uno de los directores del fabuloso documental, fue atacado y secuestrado por fuerzas israelíes, según ha narrado (con vídeos incluidos) Abraham en Twitter: "Un grupo de colonos acaban de linchar a Hamdan Ballal. Le han dado una paliza y tiene heridas en su cabeza y su estómago, sangrando. Los soldados tomaron la ambulancia que pidió y se lo llevaron. No sabemos nada de él desde entonces".

Después aclaró: "Está herido y siendo retenido en una estación policial de un asentamiento. No han dejado que su abogado hable con él así que no sabemos nada más". La información se ve corroborada por Associated Press, que informa de que un grupo de decenas de colonos enmascarados le atacaron a él y otros activistas con piedras y palos, rompiendo las ventanas de sus coches y rajando los neumáticos. A día de hoy las Naciones Unidas consideran que Israel ha matado a 48.405 palestinos (el 33% de ellos niños), y los actos impunes van a más con cada día que pasa.

Desde la Asociación Internacional de Documentales (IDA) han lanzado un comunicado: "Pedimos la liberación inmediata de Ballal y que su familia y comunidad sean informados de su condición, paradero y la justificación de su detención". Ocurra lo que ocurra, no deja de ser especialmente doloroso que uno de los responsables de un documental que aboga por la paz y el entendimiento entre culturas haya acabado así. De momento seguimos esperando más noticias mientras las muertes, los secuestros y el genocidio continúan campando a sus anchas en Gaza sin un final a la vista.

