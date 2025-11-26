El director de 'Wicked 2' se negó a mostrar a la productora el final de la película y habla sobre qué le susurra Ariana Grande a Cynthia Erivo: "Es la clave de su amistad"

Hay imágenes que marcan la diferencia en una película memorable. De hecho, es lo que ocurre en 'Wicked: Parte II', donde la última toma es precisamente una de esas imágenes: un primer plano de Glinda (Ariana Grande) susurrándole al oído a Elphaba ( Cynthia Erivo), recreando con exactitud el icónico póster del musical de Broadway.

Jon M. Chu, director de esta adaptación en dos partes, se aseguró de que esta escena permaneciera intacta y se viera en el momento que debía, evitando que el estudio la usara prematuramente en la campaña publicitaria. La tensión emocional de esta escena y el secreto que guarda entre los personajes hacen que el cierre de la película tenga su impacto, reforzando la magia y la complicidad entre Glinda y Elphaba que tanto les gusta a los fans.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Wicked 2'

Decisiones fueron tomadas

En una entrevista con Business Insider, Chu explicó lo difícil que fue proteger la toma final. Insistió frente a los ejecutivos de Universal que no la enseñase y aunque la presión del estudio era grande, él sabía que revelar ese momento habría arruinado la sorpresa.

"Ese póster es uno de los más brillantes que se han hecho. No sabes qué dice Glinda, porque nunca lo dicen en el musical. Pero es como la clave de la amistad. Que tengamos estos secretos. Y las actrices pudieron elegir lo que decían en la escena. Ni siquiera sé qué dijeron"

La actriz Cynthia Erivo también se pronunció sobre los problemas con el póster promocional y cuando los fans comenzaron a retocar la imagen alterando detalles como el sombrero de Elphaba o el color de sus labios, ella dijo que "esto es lo más salvaje y ofensivo que he visto, comparable a esa horrible IA (...) Nada de esto tiene gracia. Me degrada. Nos degrada".

Erivo subrayó la importancia del póster original: "Soy un ser humano real que eligió mirarte directamente a ti, el espectador, a través de la cámara… Porque, sin palabras, nos comunicamos con los ojos. Nuestro póster es un homenaje, no una imitación; editar mi rostro y ocultar mis ojos es borrarme. Y eso es profundamente doloroso".

Gracias a la visión de Chu y al compromiso de su reparto, 'Wicked 2' logra mantener intacta la fuerza del cierre, celebrando la amistad, los secretos compartidos y el legado del musical de Broadway.

