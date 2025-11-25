La mejor escena de 'Wicked 2' fue improvisada y rompe una de las reglas del universo creado por Stephen Schwartz. "Teníamos que tirar esa pared"

Mientras ves un largometraje sabes que una escena tiene una fuerza especial cuando, en medio de la vorágine de emociones que genera —y sin salir de ella en ningún momento— tu cerebro se permite el lujo de pensar activamente "ahí hay algo". La fantástica 'Wicked: Parte II' tiene un caso que encaja perfectamente dentro de esta descripción y que eleva el colofón del díptico dirigido por Jon M. Chu a un nuevo nivel.

Ojo, que a partir de este punto habrá algún que otro spoiler sobre el tramo final de la película.

Derribando muros

En no pocas ocasiones, la verdadera "magia del cine" no parte de un guion, sino de pequeños accidentes felices —toma traducción de anglicismo— y juegos del equipo técnico y creativo, y el fragmento de la segunda entrega del fenómeno musical que captura la despedida entre Elphaba y Glinda utilizando un juego de puesta en escena tan brillante como emotivo lo ilustra a la perfección.

Este instante, en el que la pareja protagonista está separada por una puerta que divide el cuadro en dos mitades, nació de una improvisación de Cynthia Erivo y Ariana Grande durante uno de los ensayos. Tal y como explica Chu, ambas intérpretes se sacaron de la manga una despedida tan emotiva que se olvidó de decir "corten", lo cual llevó al juego de la separación física.

“Fue en los ensayos donde lo encontramos. Cynthia la agarra y le dice: ‘Ven aquí’. Y yo estoy pensando, '¿a dónde van?'. Y se van a una esquina, y la mete en una caja o un armario”.

Presenciar esto supuso dos cosas: que el cineasta rompiese a llorar y que tomase instantáneamente la decisión de tirar una pared del set para replicarlo en el rodaje y, de paso, moldear el que terminaría siendo su escena favorita de ambas partes —y con razón—.

“Teníamos que tirar esa pared. Me dijeron: ‘Si tiras esa pared, no podrás volver a usar el set’. Pero me daba igual. Era el momento. Tirad la puñetera pared. Fue cuando supe que la segunda película tenía que llamarse ‘For Good’”.

Pero ojo, porque el adiós entre Glinda y Elphaba también implicó romper una de las normas lingüísticas del universo creado por Stephen Schwartz, autor del musical original. Chu deja claro que "No se puede decir 'te quiero' en Oz. No hay Dios, no hay 'okay', no hay 'te quiero'", pero cuando Erivo le espetó a su compañera de reparto un 'te quiero' durante la filmación, el director luchó para convencer a Schwartz de mantener la línea de diálogo escudándose en su humanidad y en el modo en que "cruza un límite de Oz hacia nuestro mundo".

Dos aciertos, tanto el de la puerta como el de el 'te quiero', que elevan aún más si cabe la mejor adaptación de un musical a la gran pantalla desde 'Los miserables' de Tom Hooper.

