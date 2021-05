Frank Darabont sugiere que no volverá a dirigir tras el rechazo de su nuevo guion: "No quiero pasar el tiempo que me quede quemado"

Frank Darabont ha dejado una gran bomba sobre su carrera como director cuando fue invitado recientemente a Podcast Post Mortem con Mick Garris pero no debería sorprender a nadie teniendo en cuenta sus posturas recientes sobre Hollywood, pero de todos modos cae como un jarro frío para quienes esperaran una última obra maestra del creador de 'Cadena Perpetua' (1994), 'La milla verde' (1996) y 'La niebla' (2007) saber que probablemente haya dejado la dirección para siempre.

Durante la entrevista, Garris le preguntó a Darabont si había "levantado la mano" y renunciado a la dirección y este reveló que prefiere pasar el tiempo con su familia y amigos que detrás de la cámara:

“Hasta cierto punto, sí. No puedo decirte cuántas veces me quemé. Fui una máquina adicta al trabajo durante treinta años. Un día pensé, no quiero el tiempo que me queda, no quiero que pasen los próximos 20 años así. Nadie se durmió en su lecho de muerte y dijo: "¡Guau! Ojalá tuviera más fechas límite".