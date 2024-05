'Furiosa', final explicado por George Miller y por qué su última escena es tan atípica

El estreno de 'Furiosa: una saga de Mad Max' no ha cautivado al público con malos datos de taquilla, pero su descarnado retrato de un mundo postapocalíptico, explorando los orígenes de la feroz guerrera Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy es la culminación de las ideas de George Miller, y además sirve de precuela a la aclamada 'Mad Max: Furia en la carretera', a la que lamentablemente no logra acercarse.

SPOILERS sobre el final de la película

El final ha suscitado debate, ya que aunque conecta a la perfección con el principio de la anterior película, creando una narración continua que refuerza el universo Mad Max. La película concluye con Furiosa perdonando la vida al antagonista, Dementus, en un acto simbólico que contrasta los temas de odio y esperanza que recorren toda la saga.

El camino a la furia

El viaje de Furiosa es un viaje de autodescubrimiento y venganza pasa de su infancia hasta la edad adulta, pero en el clímax de la película, la guerrera escapa de Dementus y sus hombres, preparando el terreno para lo que ya conocemos. La decisión de perdonar a Dementus, tiene un detalle prácticamente de cuento, convirtiéndolo en un árbol viviente, al plantar en su carne la semilla de su madre, donde crece el melocotonero y la fruta, igual que la que estaba intentando coger al ser raptada.

Una elección que va más allá de la venganza, entre el perdón y el castigo más cruel. La interpretación de Dementus por parte de Chris Hemsworth añade una capa al abanico de villanos de la saga y pone punto final a su historia, pero los títulos de crédito nos recuerdan los acontecimientos de 'Furia en la carretera', donde Furiosa lleva a las esposas de Immortan Joe a la libertad, consolidando su estatus como símbolo de esperanza en un mundo desolado, incorporando una breve escena nueva que no se vio en aquella.

El final de la película es un testimonio de la visión de George Miller, que ha creado una historia independiente y a la vez es ya una parte integral de la saga Mad Max. En declaraciones a RadioTimes.com, el director explicó por qué decidió terminar la película de esta manera:

"Bueno, en primer lugar, la historia me llevó por ahí», y luego creo que fue... algo muy interesante, porque te vas acercando al clímax, que consiste básicamente en dos personajes que se conocen años antes y que tienen que interpretar esta escena".

Un final con muchas posibilidades

En los momentos finales, Furiosa y Dementus se enfrentan por fin por primera vez desde la infancia de ella, y ambos se ven las caras a solas en el Páramo, en un enfrentamiento relativamente discreto y carente del ruido y la furia anterior. Miller describe la escena como muy minimalista y elemental, y dijo que:

"Montarla fue un ejercicio realmente interesante. La rodamos casi al final, creo que fue casi lo último que rodamos. Y fue muy interesante prepararnos para ello: ensayar, rehacer el guion, el bloqueo de escenas y todo eso. Me estaba perdiendo. Y había olvidado lo que se suponía que estaba haciendo allí. Tenía que estar observando como director y tomando notas, pero me perdí en lo que se estaban haciendo el uno al otro".

En ese momento concreto, Furiosa le golpea y le recuerda quién es, diciéndole que era la niña que secuestró hace tantos años, cuando la obligó a ver cómo quemaban viva a su madre. Aunque al principio parece no reconocerla, o al menos afirma que no lo hace, su actitud cambia cuando ella coge su osito de peluche e intenta convencerla de que no lo mate apelando a las cosas que cree que tienen en común. Miller continúa:

"Alguien me dijo: 'Oh, has clavado el final. Todo termina aquí. Y creo que fue interesante llevar el clímax de la película a una escena atípica".

Furiosa no se deja disuadir, pero lo que no está tan claro es cómo lleva a cabo su venganza. En lugar de mostrarnos exactamente lo que ocurre al final del enfrentamiento, se nos cuentan diferentes escenarios que han pasado a la leyenda. Algunos dicen que ella le disparó, otros que lo mató usando su motocicleta, etcétera. Queda a opción del espectador saber si la idea del árbol es lo que realmente sucedió o si simplemente forma parte del aspecto de creación de mitos que siempre ha estado en el corazón de la franquicia Mad Max.

