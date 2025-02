"Hemos ganado cero dólares". El director de 'The Brutalist' afirma que muchos nominados al Óscar ni siquiera pueden pagar el alquiler

Tendemos a pensar siempre que los actores y directores de Hollywood son multimillonarios todos ellos. Que viven en grandes mansiones porque han salido en una película de éxito, y tienen piscinas donde montan grandes fiestas para todos sus amigos. Sin embargo, la realidad es muy distinta, y por cada Tom Cruise o Steven Spielberg hay un gigantesco puñado de actores y directores que sufren día a día intentando salir adelante. Es el caso de Brady Corbet.

Una declaración brutal

El director de 'The Brutalist' acudió al podcast de Marc Maron WTF para hablar sobre la nominación al Óscar y, básicamente, de dónde ha sacado el dinero para sobrevivir después de su estreno: "Tanto yo como mi mujer, Mona Fastvold, hemos ganado cero dólares con las dos últimas películas que hemos hecho. Sí. De verdad, cero. Tuvimos que vivir de un cheque de tres años antes".

He hablado con muchos directores que tienen películas que están nominadas este año que no pueden pagar el alquiler. Quiero decir, es algo real.

Hay un motivo para ello: Corbet se ha visto obligado a hacer un tour de presentación de 'The Brutalist' contestando a cientos de entrevistas... por el que no ha recibido ningún tipo de beneficio económico. "Hay algunas películas que fueron presentadas en Cannes, y eso fue hace casi un año... Nuestra película tuvo su premiere en septiembre. Así que llevo haciendo esto durante seis meses y he tenido cero ingresos porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Ni siquiera puedo aceptar un trabajo como guionista ahora mismo".

Estar nominado al Óscar siempre suele traer cosas buenas a posteriori, pero para Corbet el camino no está siendo divertido, comparando la experiencia con "un interrogatorio de seis meses". "Es un viaje constante, pero también trabajas sábados y domingos. No he tenido un día libre desde la pausa para Navidad. De hecho, la semana pasada hice como 90 entrevistas". Después de que todos los premios le encaminen a ganar la estatuilla el día 3, es probable que este sufrimiento, finalmente, valga la pena.

