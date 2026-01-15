Jafar Panahi levanta la voz contra la masacre en Irán y aclara si volverá algún día a su país. "La violencia solo provoca más violencia"

En pocos momentos de la historia reciente el mundo ha estado tan movido, con la atención dividida en mil y un lugares al mismo tiempo y la socio-política global tambaleándose. Groenlandia, Washington, Minneapolis, Venezuela, Irán... No solo llegan noticias constantes sino que, además, las redes sociales las amplifican, dificultan el mensaje, se olvidan de lo que realmente es importante. Jafar Panahi, que este año competirá (muy probablemente) por los Óscar con 'Un simple accidente', ha querido aportar luz a este embrollo internacional.

Irán y volverán

Aunque los datos reales de las protestas contra el régimen iraní son aún confusas, se cree que en las calles se han agolpado hasta 2000 muertos, una cifra escalofriante. Panahi, que ganó el premio a mejor película internacional en la National Board of Review, aprovechó su discurso para hablar sobre la situación en su país: "Mientras estamos aquí, el estado de Irán está apuntando con una pistola a los manifestantes y continúan una masacre salvaje, de manera flagrante, en las calles de Irán", afirmó, pidiendo que nadie se quedase callado ante tal atropello a los derechos humanos. Ahora, el director se ha explayado con Deadline dando más detalles sobre su experiencia.

Lo que está pasando hoy, la masacre de miles de personas y la detención de otras miles, sienta las bases para un nuevo tipo de violencia que será muy difícil de erradicar incluso después de la caída de la República Islámica... afectará al futuro de este país y el país tendrá que lidiar con ello durante mucho tiempo. Los cadáveres que yacen en el suelo día tras día y los vídeos que se graban de esas escenas permanecerán en la mente de las personas... Recuerdo haber visto películas de los perpetradores de la Segunda Guerra Mundial que fueron juzgados por ciudadanos comunes tras el fin de la guerra.

Es más, afirma que este es el caldo de cultivo de un futuro que no pinta bien para los ayatolás: "Ahora imagina a personas que han acudido a manifestaciones pacíficas en Irán, donde se han encontrado con balas y equipamiento militar, y luego han caído y se han revolcado en su propia sangre ante los ojos de muchas otras personas. Estas personas permanecerán en la mente de los testigos. ¿Cómo podemos pensar que estas escenas se olvidarán tras la caída de la República Islámica?".

Si has visto cualquiera de sus películas ya sabes cuál es su posición al respecto, pero, por si acaso, recalca que "el actual Gobierno de Irán es una teocracia, y sus defensores activos son la clase clerical. Tenemos que pensar en lo que les sucederá a los clérigos después de la caída de este Gobierno. ¿Podrá la gente perdonarlos? ¿Podrá la gente olvidar lo que ha visto? La violencia solo provoca más violencia".

La pregunta candente es si Panahi, sentenciado a un año de cárcel (no será el primero) por su última película, volverá algún día a su país. "Tengo que volver cada 20 días para solicitar un visado. No tengo más remedio que quedarme aquí. De lo contrario, me gustaría volver ahora mismo para visitar a mi madre, a mis hermanos y a mi hijo. Entre los descansos de la campaña, preferiría estar allí antes que aquí. Sea cual sea la situación en Irán, pueden estar seguros de que volveré". Con suerte, será en un panorama muy distinto al actual... y podremos seguir disfrutando de su cine.

