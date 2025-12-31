'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' llegará a España y ya tiene fecha de estreno. Al fin podremos ver la venganza de la Novia como siempre quiso Quentin Tarantino

Siempre he sido de los que han defendido la idea de que tener que escoger y quedarse únicamente con uno de los dos volúmenes de 'Kill Bill' para etiquetarlo como "el mejor" es tremendamente injusta, creyendo firmemente que ambas partes de la historia de venganza de Beatrix Kiddo deben vese como un todo —a pesar de que se diferencien, claramente por tonos, estilos e, incluso, géneros muy diferentes—.

Espadazos sin cortes

Pues bien, más de 20 años después de que el díptico de Quentin Tarantino llegase a nuestras salas de cine, el otrora enfant terrible de Hollywood ha cumplido su sueño de presentar la épica venganza protagonizada por Uma Thurman en una sola proyección bajo el título de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'. Pero ojo, porque si pensabas que no aterrizaría en España, traigo muy, pero que muy buenas noticias.

Resulta que la gente de Elastica Films ha obrado un milagro navideño y nos ha dado un regalo de reyes adelantado al anunciar que 'The Whole Bloody Affair' se estrenará en nuestro país el 10 de abril del inminente 2026 en una edición que, según el póster, será "inédita, sin censura y sin cortes", y que durará la friolera de 266 minutos separados por un intermedio.

Si las cuentas no te salen es porque, en efecto, este montaje tendrá 18 minutos adicionales en los que veremos una secuencia de animación inédita centrada en el personaje de O-Ren Ishii y una nueva versión íntegra y a todo color de la escena de la Casa de las Hojas Azules, por si los salpicones de hemoglobina se os quedaron cortos en la original. Desde luego, música para nuestros oídos.

Con un poquito de suerte podremos cumplir con el sueño de Tarantino y ver su 'Kill Bill' definitiva en 70mm en cines como Phenomena. Después de haber disfrutado de 'Los odiosos ocho' en este último formato, no puedo esperar a hacer lo propio con su orgía de espadazos y frases lapidarias. Contando las horas desde ya mismo.

