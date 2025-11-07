"Lleva pasando desde la trilogía original." A Rian Johnson le parecen bien tanto los haters como los defensores de 'Los últimos jedi'

Si le preguntásemos a algunos, parecería de que no hay peores películas en el mundo entero que la trilogía de Star Wars tras la compra de Disney. De las tres, 'Los últimos jedi' es especialmente divisiva. Considerada por mucho como una de las entregas más originales y astutas de la saga, mientras otros hablan de ella como una falta de respeto al legado.

A los que sí nos gustó mucho llevamos desde entonces preguntándonos si fueron esas malas reacciones lo que acabó matando la trilogía original de Star Wars de Johnson que nos prometieron. En una nueva entrevista durante la promoción de la nueva de 'Puñales por la espalda', no ha podido ser más claro. "No, para nada. De hecho es la razón por la que quería hacerlas". Para él, el feedback a la película era algo que ya tenía contemplado, tanto como cineasta como fan.

"Soy fan de Star Wars de toda la vida. Sé como va esto. Sé que los fans de Star Wars son pasionales con estas cosas. Nos encantan las cosas que nos encantan, odiamos las cosas que odiamos, y luchamos sobre ello. Y eso lleva pasando desde la trilogía original. Estaba en la uni cuando salieron las precuelas. Qué locura ¿Las guerras de las precuelas? Tuvimos unas cuantas. Vaya, todo el mundo las tuvo. Así que la noción de que Star Wars ha sido esta suerte de Shangri-La, de fandom unificado que nada podía separarlos es falsa. La realidad es que Star Wars siempre ha sido algo que significaba cosas diferentes para diferentes personas. Y creo que parte de la diversión y de la pasión con ello como fans, es discutir sobre ello respetuosamente."

Que muchos no fueron respetuosos es un hecho que ya comentó en otro momento, pero faltas de respeto y amenazas de muerte aparte, Johnson parece haber disfrutado los debates que han surgido desde el estreno de la película. Contra todo pronóstico, la experiencia parece haberle revigorizado como fan de Star Wars. "He hablado con mucha gente a lo largo de los años con conexiones profundas con Star Wars y con esa película. Así que ha sido la experiencia más positiva que he tenido con algo que he hecho".

Incluso aunque sea cierto como él dice que no afectaron en absoluto las críticas negativas, lo cierto es que aquel proyecto de trilogía estaba demasiado verde como para ser una gran pérdida. Quizás en algún momento tanto él como Disney se animen a hacerla, pero de momento es otro nombre más en una larga lista de proyectos que la saga tiene ahora mismo en un cajón.

