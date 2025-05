"Me convenció fácilmente". El creador de 'The Last of Us' explica por qué hemos visto ya la escena del porche

Esta semana, 'The Last of Us' ha finalizado su entrega semanal con una de las escenas más icónicas del videojuego. De esta manera, este episodio flashback nos ha llevado por la historia de la relación de Joel y Ellie a lo largo de los cinco años que han pasado entre la temporada 1 y la temporada 2. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

'El precio' concluye con una dura conversación entre los dos protagonistas en el porche de la casa: la conversación de la dolorosa verdad. Una secuencia asombrosa y emotiva pero que, sin embargo, tiene para muchos una gran pega. Si bien la escena funciona a las mil maravillas, los espectadores que ya la habían experimentado en el juego no han dudado en poner en entredicho la decisión de la serie de situar la escena en este momento (como nuestra compañera Belén).

Al parecer, la llamada escena del porche es una de las últimas de 'The Last of Us Parte II' por lo que ponerla a estas alturas de su adaptación (recordemos que van a adaptar este videojuego en, al menos, una temporada más) tenía para los fans poco sentido. Sin embargo es un cambio de escaleta que el propio Neil Druckmann, creador del juego y cocreador de la serie, no solo ha bendecido sino también dirigido.

En una entrevista para Variety Druckmann asegura que, si bien la escena es una de las más importantes de la historia, el dónde ubicarla no era algo primordial. De hecho, si bien en el videojuego acabó en ese lugar, bien podría haber sido en ese momento o en otro bastante anterior. Algo parecido pasaba con los flashbacks de la serie, podrían haber seguido una escaleta similar al videojuego... o no:

«Cuando estábamos haciendo el juego, sabía que esa escena debía existir. No sabía dónde iba. Eso fue verdad para todos los flashbacks. Incluso bastante tarde en la producción del juego, estábamos moviendo esos flashbacks. Hablando sobre ello con Craig, es la primera vez que realmente pensé sobre el tiempo entre temporadas. En gran medida, escribir va de plantear cosas y resolverlas y nosotros habríamos plantado muchas cosas que resolveríamos años después.»

La larga espera

Según comenta el creador, fue conversando con su socio Craig Mazin cuando vieron que esa escena debería aparecer en esta temporada. La razón fue una bastante pragmática y lógica: dejarla para una temporada posterior sería esperar demasiado.

«Nos pareció demasiado tiempo, en especial porque esta temporada se centra tanto en la aventura de Ellie y esta verdad emocional de ¿qué sabía?, ¿qué no? Craig me convenció fácilmente de que esperar más años hasta que salga la temporada 3 —o incluso quizás una temporada 4, depende de dónde aterricen todos los eventos y de cuántas temporadas más tengamos— sería demasiado tiempo.»

Al final, todo es cuestión de si este cambio tiene sentido cara al futuro de la serie:

«Fue todo un día de conversación con nosotros dándole vueltas. Mi modo de trabajar es que, cuando una sugerencia así se hace, digo "Desarrollémosla". Asumo que es válida y entonces la desarrollamos y no solo en cuanto a esta tempoorada, pero hablamos de temporadas futuras y entonces decimos, ¿tiene sentido? Si la respuesta es que sí, vamos a ello. Si la respuesta es no, o bien seguimos dándole vueltas hasta encontrar otra solución o simplemente volvemos a cómo era en el juego.»

