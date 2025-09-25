"Me ha quitado el sueño alguna que otra noche". Alejandro Amenábar confiesa de qué película suya está menos orgulloso

Alejandro Amenábar ha vuelto por la puerta grande con 'El cautivo', su primer largometraje desde el lanzamiento de 'Mientras dure la guerra' hace seis años. Eso le ha llevado a conceder multitud de entrevistas, pero ahora nos interesa una que ha dado a Shanghay en la que confiesa cuál es su película de la que se siente menos orgulloso.

"A ver si un día por inteligencia artificial lo puedo solucionar"

La película que Amenábar está convencido de que podría haber hecho mejor es 'Regresión', el thriller protagonizado por Ethan Hawke y Emma Stone en 2015. En su momento no recibió muy buenas críticas y esto es lo que el cineasta comenta sobre ella:

Creo que 'Regresión', si pudiera volver a hacer atrás mis películas, cambiaría un par de elementos de guion y volvería a rodar un par de veces. A ver si un día por inteligencia artificial lo puedo solucionar. La solución he dado con ella recientemente, y de hecho me ha quitado el sueño alguna que otra noche, pero claro, no voy a hacer ahora un reshoot con Emma Watson.

El propio Amenábar comenta que siempre "intentas hacer las cosas bien", pero a la hora de la verdad vas a tener que lidiar con la decepción de muchas formas, poniendo el siguiente ejemplo: "Regresión es una película que a mí me funcionó en taquilla, vi dinero como coproductor. 'Mar adentro' es una película que se estrelló en taquilla en Estados Unidos a pesar de que tenía un buen lanzamiento. El fracaso lo vas a vivir en diferentes momentos y en diferentes ámbitos. Convivir con el fracaso es importante para no atormentarte".

Eso sí, no todo fue negativo en los comentarios del autor de 'Tesis', pues Amenábar también se pronunció sobre cuál es la película de la que se siente más orgulloso. Eso sí, ahí fue incapaz de decidirse entre dos:

Estoy entre 'Mar adentro' y 'Los otros'. Si tuviera que decir, 'Mar adentro' es quizá mi película más perfecta en lo que es la conjunción de trabajo actoral, lo que quiero contar, la carga de profundidad de la película, etc. Y 'Los otros' también la tengo como favorita porque ha sido mi mayor éxito en todo el mundo. Una película en el fondo muy sencilla pero que funcionó.

Suena a que en realidad es 'Mar adentro' de la que se siente más satisfecho en lo artístico, pero claro, 'Los Otros' fue tal éxito -aún hoy es la película más taquillera de todos los tiempos- que no ha querido dejarla de lado.

