Netflix ficha a Zack Snyder para dirigir una serie animada de ambientación nórdica

Zack Snyder, en colaboración con Jay Oliva (director de varias películas superheroicas de animación de DC como 'Batman: El Regreso del Caballero Oscuro' o 'La Liga de la Justicia: La paradoja del tiempo', y responsable de los storyboards de varias películas de Snyder) va a crear para Netflix una nueva serie de animación. De momento se sabe que su ambientación será la mitología nórdica y que se sumará a las producciones propias de estética anime de la plataforma.

Ambos escribirán la serie, y Snyder también será productor ejecutivo. Oliva tomará unas riendas más creativas al adoptar tareas de showrunner, director y productor ejecutivo. Para ello contarán con el apoyo de Stone Quarry Animation, compañía creada por Oliva y los también coproductores Deborah Snyder y Wesley Coller.

No es el único proyecto que Snyder está desarrollando para Netflix: está dirigiendo 'Army of the Dead', su regreso al cine de zombis que le puso en primera línea hace quince años con 'Amanecer de los muertos'. También Oliva está actualmente trabajando con Netflix, con una serie de estética anime ambientada en Manila y titulada 'Trese'.