"No son madres y no están embarazadas": James Cameron defiende que las mujeres de 'Avatar: el sentido del agua' están más empoderadas que las superheroínas

No os lo voy a negar: me apetece mucho más una película sobre los publicistas de un James Cameron que no para de dar declaraciones que 'Avatar 3'. Cada día, el director tiene algo nuevo que contar y con lo que exacerbar el hype por su obra. Y una de sus máximas es compararse con Marvel y DC. ¿Por qué? Porque es muy consciente de lo que da titulares.

James "Empoderamiento" Cameron

Ni corto ni perezoso, en Variety ha afirmado que su película es mucho más empoderante para las mujeres que todas las de superhéroes. Y no es la típica cosa baladí, porque saca a la palestra 'Wonder Woman' y 'Capitana Marvel', pero al final sigue creyendo que 'Avatar: el sentido del agua' es la más feminista porque "Bueno, si vamos hasta el fondo del empoderamiento femenino, tengamos una mujer guerrera embarazada de seis meses y luchando".

No pasa en nuestra sociedad, posiblemente no ha pasado durante siglos. Pero te garantizo que en su día las mujeres tenían que luchar por la supervivencia y proteger a sus hijos, y no importaba si estaban embarazadas. Y las mujeres embarazadas son más capaces de ser atléticas de lo que culturalmente aceptamos. Pensé "Quitemos los límites". Para mí, era la última frontera que no ves. Wonder Woman y Capitana Marvel, todas esas fabulosas mujeres han aparecido, pero no son madres y no están embarazadas mientras luchan contra el mal.

James Cameron creó a Sarah Connor, evolucionó a la teniente Ripley, sabe mucho como para caer en decir que las mujeres de 'Avatar' están empoderadísimas porque son madres y además están embarazadas. ¿Cuanto más madre, más empoderada? Y ojo, todo sea dicho: en la secuela, los personajes femeninos son mucho más interesantes que en la primera parte (no era difícil, por otro lado), pero no justifica esta boutade. James Cameron, desde luego, sí que se está empoderando y desvelando como un astuto creador de polémicas absurdas durante esta gira de presentación.