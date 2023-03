'The Last of Us' se inspiró en 'El señor de los anillos' para crear una de las escenas más impactantes de la serie: "Pensé que era hermoso y aterrador"

Este artículo contiene spoilers sobre 'The Last of Us' —tanto la serie como el videojuego— y su secuela. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Durante el proceso creativo, las fuentes de inspiración pueden llegar de cualquier referente, incluso si este se encuentra más distanciado de lo que podría parecer a simple vista de nuestro objetivo.

La historia del cine y las series está repleta de anécdotas que ilustran esto, pero hoy nos vamos a centrar en la magnífica adaptación de 'The Last of Us' a la pequeña pantalla y su conexión con la adaptación cinematográfica de una obra cumbre de la fantasía literaria.

Huid, insensatos

Puede que uno de los momentos más intensos y cargados de acción de toda la primera temporada de 'The Last of Us', ya finalizada, se encuentre en su desolador quinto episodio. Antes de llegar a su impactante cierre, el capítulo nos regala una setpiece en la una horda de infectados brota del subsuelo para terminar de poner patas arriba la ciudad de Kansas.

En principio, al igual que ocurre en la obra de Naughty Dog, se suponía que la escena —así como el duelo previo con el francotirador— debía estar ambientada durante el día, pero Craig Mazin, consciente del poder de la oscuridad, decidió dar un giro de 180 grados. Así lo contó en una entrevista con Empire —vía CBR—.

"Se suponía que iba a ocurrir durante el día, pero en ese momento de la producción habíamos aprendido que los infectados solían verse mejor cuando eran más misteriosos. así que pensé, 'Joder, esto va a quedar mucho mejor de noche'. ¡Y me condené a mí y a otras mil personas a tres semanas de rodaje nocturno!".

Pero, ¿cómo terminó de moldear el coshowrunner la escena? Quien haya escuchado algún podcast de Mazin, sabrá que es un geek redomado. Adora jugar a D&D con su compañero de fatigas en 'Sriptnotes' John August, estuvo enganchadísimo al Elden Ring y tiene un especial gusto por la fantasía épica. Sabiendo esto, es totalmente comprensible que la aparición de las criaturas bebiese de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson.

En el podcast oficial de 'The Last of Us', Mazin razonó de este modo la conexión con la adaptación del manuscrito de J.R.R. Tolkien al cine.

"Hay un momento en 'La Comunidad del anillo'. La Compañía está en las minas de Moria, y lo que parecen miles de goblins, creo que aún no había orcos en ese punto, bajan deslizándose por esas columnas gigantescas como arañas. Pensé que era hermoso cuando lo vi, y aterrador. Así que estaba pensando un poco en eso, en cómo sería si simplemente saliesen de la tierra como una erupción. Y, particularmente, algunos de los infectados más grandes con los que teníamos que lidiar ahí, como la presentación del Señor Bloater".

Una muestra más de que las musas pueden tener formas totalmente inesperadas.

