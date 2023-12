Quentin Tarantino desvela su gran decepción con 'Happy Feet': "Definitivamente no era lo que esperaba"

Estamos cada vez más cerca de ver el final de la carrera de Quentin Tarantino como director con 'The movie critic', y desde entonces no ha parado de ver películas durante estos últimos meses para tratar de coger referencias aquí y allí, tal y como le ha comentado estos días a la prestigiosa revista Lots Of Entertainment. Por el cine de su casa de Beverly Hills han pasado títulos tan variados como 'El ataque de la mujer de 50 pies' o 'Pies grandes', la cinta protagonizada por Bud Spencer. "Es solo por documentarme, ¿vale? De verdad, joder, no me miréis así", ha afirmado el cineasta.

Contra los pingüinos

De este maratón solitario -insiste en ver las películas completamente solo para "imbuirse de su espíritu"-, Tarantino ha salido especialmente decepcionado de un título: 'Happy Feet', de George Miller. Y hay un motivo para ello: "Quiero decir, joder, no puedes crear unas expectativas con el título que después no cumples. Hostias, imagina la decepción al encontrarme con pingüinos bailarines. Llámala 'Happy Penguin', pero no me rompas el corazón así, cojones".

Definitivamente no era lo que esperaba. Creo que los directores deberían empezar a cuidar más los títulos de sus películas. ¿A que 'Kill Bill' daba lo que prometía? ¿Y 'Malditos bastardos', qué? Bueno, pues entonces vamos a cumplir un poco. Había mucho happy pero muy poco feet. Llamé a George [Miller] para cantarle las cuarenta, pero acabó colgándome y diciendo "Pero qué me Quentin". No hay derecho. Una noche perdida.

Al preguntarle si, por casualidad, este enfado no tendrá que ver quizá con su ya conocido fetiche, el director bromea con un libremente traducido "Pies para qué quieres saber eso" ("I am fleet of foot"). Finalmente, cuando el entrevistador Michael McClaskan le pregunta por la segunda parte de la película animada, a Tarantino no le queda otra que rendirse.

"¿Que hay otra? Me cago en... La primera vez vez es tu culpa, joder, pero la segunda ya es totalmente mía. Bueno, a ver, no pasa nada por echarle un vistazo, ¿no? Igual cumple esta vez y hay menos pingüinos y más... Hostias, vale, me has convencido, me la voy a comprar para una noche especial, nunca se sabe". George Miller, preguntado por el fanatismo de Tarantino hacia su cine, ha respondido "Sé que después estuvo también hablando durante horas con Pixar para presentarles su idea de una película animada sobre pies parlanchines con la idea de, aparentemente, 'hacer bien Happy Feet'. Nadie le dice que pare".

En Espinof: