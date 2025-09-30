HOY SE HABLA DE

"Es simplemente increíble". Quentin Tarantino eligió esta película de acción y artes marciales como "una de las más entretenidas de la historia"

Había pasado desapercibida hasta ahora

Tarantino y 'The Hot, the Cool, and the Vicious'
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
El cineasta Quentin Tarantino nunca ha escondido su fascinación por la violencia en el cine. Desde 'Pulp Fiction' (1994) hasta 'Django desencadenado' (2012), sus películas se han caracterizado por usar escenas sangrientas y por cómo el exceso se convierte en una herramienta narrativa. Su relación con esta estética lo ha llevado tanto a recibir críticas como a ser reconocido como uno de los directores más influyentes de su generación, pero más allá de sus propias obras, el cineasta también ha sido un entusiasta promotor de otros clásicos de culto, y hace poco reveló cuál es la que considera como una de las películas más entretenidas de todos los tiempos.

Violencia y artes marciales

En una entrevista para Pure Cinema Podcast, Tarantino recordó su célebre enfrentamiento con la crítica Jan Wahl en 2003, cuando defendió la violencia en 'Kill Bill'. “¡Porque es divertidísimo, Jan! ¿Lo pillas?”, gritó el director en ese momento, dejando claro que para él el cine y la violencia real no debían confundirse. Esa misma pasión por la acción extrema es la que también le ha llevado a reivindicar películas que muchos podrían considerar excesivas, pero que él ve como obras maestras del entretenimiento.

Su último elogio se lo ha llevado 'The Hot, the Cool, and the Vicious', una película de artes marciales de 1977 dirigida por Tso Nam Lee, conocido como el “Maestro Explosivo”. Para Tarantino, esta cinta reúne todos los elementos que ama del género: combates espectaculares, giros inesperados y personajes carismáticos. De hecho, muchas de las películas de Lee han sido proyectadas en el New Beverly Cinema de Los Ángeles, propiedad del propio director.

El entusiasmo de Tarantino por este título es absoluto:

“Es una de las películas más entretenidas de la historia. [...] Uno de los grandes directores de artes marciales, Lee Tso-nam, su apodo era el 'Maestro Explosivo'. Creo que esta es su mejor película. Esa pelea final en The Hot, the Cool, and the Vicious, cuando pelean con Tommy Lee, es simplemente increíble. Es de lo más divertido del cine”

