Steven Spielberg advierte de que Hollywood debería dejar de hacer secuelas y franquicias: "Nos vamos a quedar sin fuerzas". Nadie sabe si su nueva película le dará la razón

Una de las mayores incógnitas de la taquilla de este año cinematográfico es si 'El día de la revelación', lo nuevo de Steven Spielberg que vuelve a reunirle con los OVNIs y los extraterrestres, conseguirá ser un éxito inesperado. Pero, por algún motivo, da la impresión de que en un mar de franquicias y secuelas, la cinta del mítico director no está cogiendo tracción entre el público... Y si se la pega, será su tercer fracaso consecutivo tras los injustos batacazos de 'Los Fabelman' y 'West Side Story'. Uf.

Secuelitis a go-go

'El día de la revelación' ha costado 200 millones de dólares y es una de las mayores apuestas de Universal para este año. Eso sí, en plena CinemaCon, tal y como resalta Variety, nos ha tranquilizado a todos afirmando "Os prometo que esta no será mi última película". Pero, además, ha evitado la promoción directa tratando de, simplemente, dar consejos sobre el futuro del séptimo arte. Y viniendo de uno de los mejores directores de la historia, haríamos bien en escucharle.

El público encontrará lo que quiere ver, ya sea en películas grandes o pequeñas, pero los estudios tienen que ayudarnos expandiendo las ventanas de exclusividad como acaba de hacer la jefa de Universal, Donna Langley. Hoy quiero ser avaricioso. ¿He escuchado 60 días? ¿He escuchado 120 días?

Además, ha aprovechado para hacer una advertencia sobre el futuro que, curiosamente, encaja con lo que es posible que veamos en la taquilla este año: "Si todo lo que hacemos son franquicias y marcas ya conocidas, nos vamos a quedar sin fuerzas. No hay nada más importante que dar al público historias visuales, y estas pueden adoptar cualquier forma, pero necesitamos contar más historias originales". ¿Se está poniendo la tirita Spielberg antes de la herida, sabiendo que 'El día de la revelación' se estrenará solo cinco días antes que 'Toy Story 5'? Quién sabe.

En Espinof | Siempre se nos olvida que existe, pero Quentin Tarantino y Steven Spielberg trabajaron juntos hace 29 años

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026