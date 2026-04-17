Hace unos meses fue considerada la mejor película en uno de los festivales más prestigiosos, pero luego pasó desapercibida. Ahora puedes ver esta exquisitez en HBO Max

El cine tiene la gran capacidad de convertir lo absolutamente trivial en algo que se puede observar como fascinante exposición de lo humano. El cine de Jim Jarmusch lo ha explorado con interesante fijación, encontrando interés no sólo en la clase de personajes singulares que no suelen protagonizar películas sino también en las cosas que los mueves.

Su cine tiene también tendencia a encontrar placer en la repetición y la diferencia a través de situaciones similares que incluyen interacciones distintas aunque también gestos o expresiones que se comparten. Algunas de sus películas más icónicas se han movido por eso, y es algo que trata de capturar de nuevo en ‘Father Mother Sister Brother’.

Cosas de familia

Su última película, premiada con el mayor galardón del último Festival de Venecia (no sin polémica), es una exquisita antología marca de la casa. Con actores notables como Cate Blanchett y Adam Driver, además de un habitual como Tom Waits, esta cinta hace ahora su estreno en streaming a través de HBO Max.

En los tres actos distintos vemos desarrolladas tres historias diferentes pero todas trazadas por las reuniones familiares. Dos hijos acuden a ver nuevamente su recluido padre que vive en el monte. Dos hijas van al encuentro anual con su madre que vive en la misma ciudad que ellas. Dos hermanos van a París para terminar de recoger los recuerdos de sus padres.

Aquí, en lugar de café y cigarrillos (aunque en algún segmento aparecen), Jarmusch intenta conectar a sus personajes a través de mesas que incluyen otros alimentos y bebidas, aunque sobre todo agua. Desde ahí plantea situaciones variopintas que sirvan para trazar la extrañeza, los compromisos y, ocasionalmente, la ternura de las situaciones familiares.

‘Father Mother Sister Brother’: lo tierno y lo extraño

Las repeticiones de expresiones y actos como, de nuevo, tomar un vaso de agua, tratan de señalar cómo las trivialidades se pueden compartir entre familias de lo más dispares. Y que eso no las vuelve a todas iguales, ya que las dinámicas se establecen con una serie de matices contradictorios que Jarmusch plasma con paciencia y mesura.

Una quietud que no es extraña en su cine, pero se ha ido acentuando con la edad y se plasma de manera notable en una ‘Father Mother Sister Brother’ que rechaza de nuevo a un espectador sediento de acción o “trama”. Siendo menor con respecto a películas que son magistrales, es otra propuesta fabulosa de un cineasta que debería regresar más a menudo porque casi siempre complace.

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