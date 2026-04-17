Fin de semana de terror con la Momia y Leo Harlem. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Esto sí que no lo veíamos venir: el fin de la Semana Santa no se ha traducido en un descenso en picado de la afluencia a salas de cine en nuestro país. La taquilla española ha cerrado su último fin de semana con un sorprendente montante total de 7 579 millones de euros recaudados a través de 973 760 espectadores que han vuelto a elegir a 'Super Mario Galaxy' como su primera opción de visionado entre el 10 y el 12 de abril.

La cinta de Illumination Entertainment ha recaudado 3,3 millones de euros tras un descenso del 32 % respecto a la semana anterior, cifra que le ha permitido superar con holgura a 'Proyecto Salvación'. La épica espacial de Chris Miller y Phil Lord ha cerrado su tercera semana en cartel con 1,06 millones de euros, quedando ligeramente por encima de 'Torrente presidente', que en su quinta semana en cines ha amasado otros 0,97 millones de euros.

El Top 5 con lo más visto del finde lo cerraron dos estrenos: 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' y 'Boulevard', que firmaron lo que podríamos considerar como un empate técnico con 0,428 y 0,426 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 17 de abril de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegan a nuestras salas de cine este viernes 17 de abril, está claro que el plato fuerte lleva el sello de Lee Cronin. El director de la notable 'Posesión Infernal: El despertar' vuelve a la carga con otra dosis de terror no apto para todos los estómagos con una nueva versión de 'La momia' en la que el body horror y los dramas familiares se aderezan con el sabor español que da la presencia de nuestra Laia Costa en el reparto.

Made in Spain es también el que, probablemente, sea el mejor lanzamiento de la semana: 'La familia Benetón +2'. Joaquín Mazón vuelve a aliarse con Leo Harlem y El Langui en otra comedia en clave familiar con una nueva ración de chistes raciales de barra de bar que hicieron amasar 4,3 millones de euros al largometraje original de 2024.

Mucho más digno de celebración es el retorno de Gus Van Sant siete años después de su último paso por la gran pantalla. Tras 'No te preocupes, no llegará lejos a pie' el director ha reclutado a Bill Skarsgård y Dacre Montgomery para protagonizar 'Prime Crime: A True Story': un thriller basado en hechos reales ambientado en los años 70 con una pinta magnífica que homenajea al cine de la época en la que se ambienta.

Las novedades principales del finde las cierran el drama protagonizado por Isabelle Huppert 'La mujer más rica del mundo', la ganadora del Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard del último Festival de Cannes 'Un Poeta', la dramedia española 'Mi querida señorita' —remake libre de la película homónima de 1872— y 'Renoir', el último trabajo de Chie Hayakawa que llega a nuestras salas tras su buena acogida en Cannes.

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