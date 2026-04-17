Dirigir tres de las mejores películas de ciencia ficción de la historia no es suficiente: Ridley Scott presenta el tráiler de su nuevo thriller postapocalíptico

Pocos directores han dejado una huella tan importante en el cine de ciencia ficción como Ridley Scott. Suyas son tanto dos obras indiscutibles como 'Alien, el octavo pasajero' y 'Blade Runner', pero hace unos años también firmó la extraordinaria 'Marte (The Martian)'. Ahora regresa al género con la muy esperada 'La constelación del perro', de la cual ya podemos ver su intenso tráiler.

Todos los detalles sobre 'La constelación del perro'

Basada en la novela homónima de Peter Heller, 'La constelación del perro' nos lleva a un futuro en el que casi toda la humanidad ha sido aniquila por un terrible virus. Los supervivientes hacen lo posible para salir adelante en un mundo donde la principal amenaza está en los Segadores, unos carroñeros errantes con los que es mejor ni tan siquiera cruzarse.

Jacob Elordi, dando vida a un hombre cuya vida quedó marcada para siempre al perder a querida mujer como consecuencia del virus en cuestión, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce y Benedict Wong encabezan el reparto de una película que apunta a querer ser cine de prestigio. El recordarnos las nominaciones a diferentes premios de sus protagonistas no podría dejarlo más claro.

Scott ha contado para la ocasión con un generoso presupuesto de 110 millones de dólares y un guion firmado por Mark L. Smith, cuyo anterior trabajo en Hollywood fue la entretenida 'Twisters'. Esperemos que Scott ofrezca aquí otro de sus trabajos mayores, que el único realmente imprescindible que ha hecho desde 'Marte (The Martian)' fue la excelente 'El último duelo'.

El estreno exclusivo en cines de 'La constelación del perro' ha quedado fijado por Universal para el 28 de agosto de 2026. Es una fecha algo extraña para una producción de estas características, pero imagino que no había más fechas libres cuando el estudio decidió retrasar su lanzamiento, el cual estaba inicialmente previsto para el pasado 27 de marzo.

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