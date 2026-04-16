Una de las sagas de terror más taquilleras de la historia vuelve con su sexta película, y su tráiler pinta sorprendentemente bien

Poco importa que la saga haya ido experimentando un declive progresivo desde que James Wan cediese el timón en la aún estimable tercera entrega; si una franquicia como 'Insidious' ha recaudado más de 740 millones de dólares en todo el mundo, la llegada de una nueva secuela a nuestras salas de cine es una simple y llana cuestión de tiempo. Esta se subtitula 'Fuera del Más Alla', y su primer tráiler acaba de legarnos desde la CinemaCon.

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En esta ocasión, la gente de Blumhouse ha cocinado una precuela de la cinta original de 2010 —no esperéis ver a Patrick Wilson ni a Rose Byrne por aquí— en la que Jacob Chase ocupará el asiento del director. Chase no es, ni de lejos, ajeno al género, habiendo firmado hace seis años la decente 'Ven a jugar' junto a Gillian Jacobs y firmando junto a Krysten Ritter la realización de la serie 'The Girl in the Woods' de Peacock.

En lo que respecta al reparto, Amelia Eve, Brandon Perea, Sam Spurell y Maisie Richardson-Sellers dan forma a un cuarteto titular que queda eclipsado automáticamente por el retorno de Lin Shaye, que repite una vez más dando vida a la icónica Elise Rainier, estandarte de la ahora hexalogía. Por otro lado, su sinopis oficial reza tal que así:

En Insidious: Fuera del Más Allá, Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa en la que creció y que descubre que puede viajar a “El Más Allá”, el reino purgatorial de las almas perdidas situado en el corazón del universo Insidious. Cuando algo maligno va tras ella, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede viajar a "El Más Allá", sino que también es capaz de traer de vuelta al mundo real lo que encuentra allí. Cuando los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

En lo que a mí respecta, a pesar de la bajona que me causó 'Insidious: La puerta roja', he de confesar que el avance me ha encandilado con un par de juegos bastante interesantes de puesta en escena y con la siempre atractiva atmósfera marca de la casa. Para comprobar si mejora a sus predecesoras recientes tendremos que esperar al próximo 21 de agosto, cuando llegará a nuestras salas de cine.