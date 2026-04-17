Terremoto en Netflix. Su cofundador Reed Hastings abandona la gigante del entretenimiento en un año convulso tras la debacle de Warner Bros.

Que 2026 está siendo un año algo complicado para Netflix no es ningún secreto. A pesar de sus aires de normalidad con el intento de compra de Warner Bros, el fiasco de la transacción parece haber pasado factura a altos niveles. Esta noche nos hemos enterado de que Reed Hastings, su cofundador, abandona la gigante del entretenimiento.

La salida fue anunciada ayer durante el informe trimestral de beneficios de la plataforma, dando cierre a 27 años de presencia en Netflix, compañía que fundó junto a Ted Sarandos en 1999. En esa época, recordemos, Netflix revolucionó el modelo de alquiler de DVDs con sus entregas por correo para, pocos años después, empezar a ofrecer el visionado bajo demanda por Internet.

Hasting luego

«Netflix me ha cambiado la vida de tantos modos, y mi recuerdo favorito fue en enero de 2016, cuando permitimos a casi todo el planeta disfrutar de nuestro servicio», declaraba Hastings en su comunicado a los inversores y accionistas de la plataforma.

Filántropo y empresario inmobiliario, ya hace tres años, Hastings dio un paso importante en su, podríamos decir, plan de estar menos involucrado en la compañía al renunciar a su cargo de CEO en 2023. Sin embargo ha estado todo este tiempo ligado a la junta, como presidente de Netflix.

La marcha de Hastings este año, si bien corresponde ya que le tocaba "renovar" cargo en junio, está marcada por el intento de compra de Warner Bros, operación de la que se rumoreó que el ejecutivo no estaba muy de acuerdo. Entre eso y presuntas presiones externas que pusieron en ventaja a Paramount, el que no llegase a ninguna parte pudo ser un detonante clave.

De hecho, el anuncio de su salida ha echado algo de gasolina a esos rumores. Consciente de ello, Sarandos corrió a tranquilizar a los inversores y accionistas al respecto. «Perdón a los que buscaban algo de intriga palaciega aquí», bromeó el coCEO de Netflix aclarando, de paso, que Hastings fue uno de los principales defensores del acuerdo.

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