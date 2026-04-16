La película de 'Street Fighter' tiene nuevo tráiler y apunta a un YOU WIN en mayúsculas cargado de cachondeo, galletones y absurdo noventero

Quién me iba a decir que, en un mundo en el que las adaptaciones de videojuegos, pese a haber mejorado sustancialmente y de forma exponencial durante los últimos años, la nueva película de 'Street Fighter' nos iba a tener dando palmas hasta con las orejas. Al menos, esto es lo que me he visto obligado a hacer después de ver el nuevo tráiler de la majadería con espíritu noventero que nos ha cocinado la gente de Legendary y Paramount Pictures.

Here comes a new trailer!

He de confesar que el primer adelanto de la traslación de la saga jugable de Capcom a la gran pantalla ya me dio bastante buena espina, dejando entrever algo rematadamente importante: que no se iba a tomar en serio a sí misma bajo ningún concepto. Pues bien, los casi tres minutos de adelanto que puedes ver sobre estas líneas confirman que el cachondeo y el exceso van a estar a la orden del día junto a los mamporros de todas las formas y colores.

Por si no has estado al corriente, 'Street Fighter' estuvo en manos de los hermanos Philippou —sí, los directores de 'Háblame' y 'Devuélvemela'— durante una larga temporada, pero su abandono dejó el proyecto en manos del experto en comedia Kitao Sakurai. Parece que su experiencia junto a Eric André y realizando en series como 'Twisted Metal' y 'Butterfly' le han terminado convirtiendo en el cineasta ideal para capitanear el barco.

Eso sí: si el nombre de su máximo responsable no te dice nada en absoluto, seguro que su reparto compensa con creces. En él se combinan desde luchadores de la WWE como Cody Rhodes o Joe Anoa'i hasta expertos en artes marciales como Andrew Koji, pasando por músicos como Orville Peck y, por supuesto, por intérpretes de la talla de Jason Momoa, Noah Centineo, Callina Liang y David Dastmalchian.

En lo que respecta a la sinopsis de 'Street Fighter', es todo lo que cabría esperar.

Ambientada en 1993, los street fighters Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), antiguos amigos ahora distanciados, se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros), un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que les obligará a enfrentarse entre ellos, y a sus demonios del pasado. Y si no lo hacen… ¡GAME OVER!

Falta por ver si el largometraje termina siendo algo más que un batiburrillo de referencias tanto a los videojuegos como a las adaptaciones animadas estrenadas hasta la fecha —el festival de easter eggs promete ser gigantesco—, pero por lo pronto, todo apunta a un YOU WIN en mayúsculas. Saldremos de dudas el próximo 16 de octubre, cuando 'Street Fighter' llegará a nuestras salas de cine.

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