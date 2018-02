Uma Thurman no guarda rencor a Tarantino por el accidente de 'Kill Bill' y el director explica lo ocurrido

Dos días después de que Uma Thurman aportase escandalosos detalles sobre el acoso sexual que sufrió a manos de Harvey Weinstein y el peligroso accidente durante el rodaje de 'Kill Bill', Quentin Tarantino ha aportado su versión de los hechos. El director ha sido duramente criticado por poner en peligro la vida de la actriz, causando indignación de mucha gente dentro y fuera de la industria.

Cabe destacar que, en vista de esta reacción contra el cineasta, la propia Thurman realizó una publicación en su cuenta de Instagram con un vídeo que incluye el momento del accidente y donde declara que no guarda rencor a Tarantino y que los grandes culpables son los productores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh y Harvey Weinstein, por haber tapado lo ocurrido, destruir pruebas y mentir sobre lo ocurrido. A ellos les desea "deshonra por toda la eternidad".

Tras el post de Uma Thurman, llegó una extensa entrevista exclusiva de Deadline con Quentin Tarantino donde explica los detalles de lo ocurrido y aporta su punto de vista sobre algunos aspectos del artículo original que ha provocado toda la polémica. Aunque el director tiene la oportunidad de aclarar por qué hizo lo que hizo, y se muestra arrepentido, creo que lo único que van a provocar sus palabras es más odio hacia él, por cómo cuenta algunos de los puntos más controvertidos de su forma de hacer cine y tratar a las actrices. Ya veremos.

A continuación he traducido los extractos más relevantes:

TARANTINO: Sabía que la pieza iba a salir. Uma y yo habíamos hablado sobre ello, durante mucho tiempo, decidiendo cómo iba a hacerlo. Ella quería transparencia sobre lo que ocurrió en aquel accidente de coche, tras todos estos años. Me preguntó si podía conseguirle el metraje. Tuve que encontrarlo, 15 años después. Tuvimos que recorrer depósitos, sacando cajas. Shannon McIntosh lo halló. No podía creerlo. No pensé que fuéramos capaces de encontrarlo. Era claro, mostraba el choque y el resultado. Estaba muy contento de dárselo a Uma.

[Sobre el accidente] Recuerdo este día muy bien. Fue uno de los últimos días del rodaje, y hasta este punto había sido un día genial. Fue el segundo día de filmar la escena de Michael Parks, la escena de Esteban Vihaio. Estuvo increíble, y Uma también. Literalmente, el último plano del día iba a ser este plano de conducción. Zanjamos la escena de Esteban Vihaio y estábamos muy felices. Fue en una extraña y sospechosa cantina mexicana, y eso fue un poco excitante. Incluso teníamos a una reportera del New Yorker, Larissa MacFarquhar, que casi fue con nosotros al siguiente plano. Pero como era el último, y ninguno de nosotros pensó que sería nada importante, se fue a casa.

Empiezo a oír por el gerente de productor, Bennett Walsh, que Uma está inquieta por hacer el plano de la conducción. Ninguno de nosotros pensó jamás que era una escena de riesgo. Sólo era conducción. Ninguno de nosotros lo vio como un riesgo. Quizá deberíamos, pero no lo hicimos. Estoy seguro de que cuando se me comentó, pondría los ojos en blanco y me enfadaría. Pero estoy seguro de que no tuve un ataque de ira ni estaba furioso. No irrumpí en el trailer de Uma, gritándole que se subiera al coche. Puedo imaginar que quizá pensé: gastamos todo este dinero con el cambio de marcha del Karmann Ghia y cambiando la transmisión, sólo para este plano. Cualquiera que conozca a Uma sabe que acudir a su trailer y gritarle para que haga algo no es la forma de convencerla. Es una mala táctica y, en ese momento, he estado rodando la película con ella durante un año entero. Nunca reaccionaría así con ella.

En lugar de eso, lo que ocurrió fue que escuché su inquietud. Y a pesar de que habíamos preparado todo para este plano, lo tuve en cuenta. Lo que hice fue conducir por esta carretera, esta pequeña y estrecha franja de carretera con follaje a ambos lados, en México. Conduje, esperando que fuese fácil y segura para Uma. Así que la recorremos, y la miro y pienso: esto va a estar bien. Es un tiro recto. No había cuestas raras, no había cosas como hondonadas, no había curvas ocultas. Nada de eso. Era sólo un tiro recto.

Sabía que Uma era una conductora temblorosa pero tenía el carnet de conducir. Cuando terminé de conducir, estaba muy contento, pensando: seguro que ella puede hacer esto, no será un problema. Fui al trailer de Uma. Su maquilladora, Ilona Herman, estaba allí. Lejos de estar cabreado, enfurecido o enfadado, yo era todo... sonrisa. Le dije: 'Oh, Uma, está bien. Seguro que puedes hacerlo. Sólo es una línea recta, eso es todo. Te subes al coche en el punto número 1 y conduces hasta el 2 y estarás bien'.