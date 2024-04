"Yo lo hice primero". David Cronenberg y David Lynch afirman que 'Alien, el octavo pasajero' es un plagio de películas suyas

Pocas películas de ciencia ficción hay más míticas que 'Alien, el octavo pasajero'. Su gran éxito acabó dando pie a una franquicia todavía en marcha -este mismo año se estrena 'Alien: Romulus'-, pero otra cosa que provocó, y que quizá muchos no sepan, fueron acusaciones de plagio, tanto por parte de David Cronenberg como de David Lynch.

"Ahora ya sabemos quién es el ladrón"

El director de 'Promesas del Este' ha sido el que más veces ha criticado a la película de Ridley Scott por este motivo. De hecho, ya en 1979 se mostró frustrado con ella y comentó a la revista Fangoria lo siguiente:

No tiene metafísica, ni filosofía. La criatura acaba siendo un hombre con un traje de cocodrilo que persigue a un grupo de personas por una habitación. Creo que mis propias películas consiguen mucho más tocando un nervio profundo, más que la simple reacción de que no quieres que te coma un cocodrilo. Alien no era más que una película de serie B de 300.000 dólares con un presupuesto de 10 millones

El dispositivo parásito no se utiliza de forma metafórica, no se utilizó para evocar nada. En Alien, John Hurt tiene el parásito dentro y sigue con su vida normal. En 'Vinieron de dentro de...', el parásito se queda dentro de la gente y cambia su comportamiento y sus motivos. Se utiliza para algo más que para causar conmoción.

De hecho, Cronenberg recordaba tiempo después que no era el único que pensaba así, ya que cuando un Festival alemán mostró varias de sus primeras películas, un espectador se levantó indignado y dijo: "¡Cómo te atreves a mostrar esta película! ¡Es obvio que has robado de la película Alien! Hay parásitos que salen de la boca y hay ácido que quema la cara, ¡igual que en Alien!". Cuando Cronenberg respondió que su película se hizo tres años antes, el espectador respondió "Ah, ahora sabemos quién es el ladrón".

Con todo, seguro que hay quien pensará que no deja de ser una casualidad, pero Cronenberg dio más detalles en una entrevista concedida en 2011 a The Film Experience sobre por qué estaba convencido de que realmente le habían plagiado:

Bueno... puedes decir que están influenciados por ti o que te están estafando. Es la misma cosa básica. Incluso con 'Alien'. Mi película 'Vinieron de dentro de...' tiene un parásito que vive en ti y sale quemándose de tu cuerpo y salta a tu cara y salta a tu cara y baja por tu garganta. Sé que Dan O'Bannon conocía mi película. En un caso así no te importaría un poco de crédito por ello. Pero más allá de eso, si eres influyente -y muchos jóvenes cineastas me han dicho que fui una gran influencia y a veces sus películas me recuerdan a mis viejas películas- te lo tomas como un cumplido. Es evidente que has tocado una fibra sensible. Es agradable que la gente sea consciente de ello. Pero más allá de eso es inevitable; las cosas se convierten en entendimientos comunes, digamos. Todo el asunto de los parásitos. Quiero decir que hay películas que se llaman Parásito. Pero yo lo hice primero pero, ya sabes, lo que sea.

Una entrevista recogida en el libro 'David Cronenberg: Interviews with Serge Grünberg' deja claro cuál es la fuente del cineasta para tenerlo tan claro:

Tengo que decir que algunas de mis imágenes, como el parásito, acabaron en cosas como Alien, que fue más popular que cualquiera de las películas que he hecho. Pero el escritor de Alien definitivamente ha visto estas películas, Dan O'Bannon. La idea de parásitos que salen de tu cuerpo y utilizan un fluido y saltan sobre tu cara, todo eso está en 'Vinieron de dentro de...'

John Landis me dijo que Dan conocía muy bien lo que él llamaba 'las películas canadienses', con lo que se refería a 'Vinieron de dentro de...' y 'Rabia', cuando escribió Alien. Y por eso sé que robó todo el tema de los parásitos de 'Vinieron de dentro de...'. Y Ron Shusett dijo: 'Nunca vio esas películas y no sabe nada al respecto'... Dan O'Bannon negó más tarde que hubiera visto esas películas, pero John Landis jura que hablaba de ellas todo el tiempo y que las conocía muy bien.

Eso sí, Cronenberg reconoce que "todo el mundo roda de todo el mundo", pero también señala sobre O'Bannon que "era aparentemente una persona hostil y muy agresiva. No lo sé, nunca le conocí". El también director de la magistral 'Videodrome' volvería a abordar el tema en una charla con Collider en 2015 en la que se mostró rotundo:

Como Alien, por ejemplo, que se apropió totalmente de cosas de mi película 'Vinieron de dentro de...', presentaba un parásito que vive en tu cuerpo, sale de tu pecho, salta a tu cara y salta por tu boca, y de repente ves esto en una película de estudio, que tuvo un enorme éxito, Alien. El guionista, Dan O'Bannon, la había visto, sabemos que había visto mi película y, digamos, se la apropió.

¿Y qué pasa con Lynch?

Por su parte, la acusación realizada por el director de 'Mulholland Drive' solamente nos consta de forma indirecta, pero nos llegó a través de HR Giger, quien a principios de los 80 quiso colaborar con David Lynch en su adaptación de 'Dune'. Así contaba él lo sucedido a la revista Cinefantastique:

A través de unos amigos le pregunté a Lynch si estaba interesado en mi cooperación. Nunca tuve noticias suyas. Más tarde supe que estaba disgustado porque pensaba que habíamos copiado el monstruo de Alien de su bebé monstruo de 'Cabeza borradora', lo cual no era cierto. Ridley Scott y yo ni siquiera habíamos visto esa película por aquel entonces. Si una película influyó en 'Alien' fue 'La matanza de Texas'. Me habría encantado colaborar con Lynch en 'Dune', pero por lo visto quería hacer todos los diseños él solo.

Giger volvería a pronunciarse al respecto para el libro 'The Complete Lynch', donde apuntaba que "la gente le ha preguntado a Lynch por mí, pero no está muy entusiasmado con mi trabajo. Me han dicho que cree que le robamos el bebé de 'Cabeza borradora' para el busto de Alien, pero no es cierto. Le dije a Ridley Scott que debería ver la película, aunque nunca lo hizo. David Lynch dijo que estaba rodada exactamente igual que la suya, ¡pero no podía ser porque Ridley no la había visto! Lynch hablaba como si fuera una especie de homenaje a su obra... No parece querer ser amable conmigo, y no sé por qué".

Por su parte, lo único que consta que Lynch haya dicho en público al respecto se hizo en la revista alemana Filmjahrbuch Nr. 1 a mediados de los años 80, donde el entrevistador le comentaba que al ver 'Alien' se acordó bastante de 'Cabeza borradora' y que seguro que los responsables de la primera se inspiraron mucho en ella. Esto fue lo que respondió Lynch:

Puede que tengas razón. Pero no soy quién para juzgar. Giger dijo una vez que es una de sus películas favoritas

En Espinof: