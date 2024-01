Dramón en 'Doctor Who'. Millie Gibson deja la serie de ciencia ficción tras una sola temporada, pero ha encontrado en Star Wars a su sustituta

La acabamos de ver debutar en el especial navideño de 'Doctor Who' y ya sabemos que no durará mucho a bordo de la Tardis la nueva companion, Ruby Sunday. Y es que Millie Gibson dejaría la longeva serie de ciencia ficción tras una sola temporada, según desvela The Mirror.

La información viene después de que se difundieran rumores en torno a que la joven actriz sería problemática y habría tenido algún que otro encontronazo con el equipo de la serie. Esto, según las malas lenguas, habría propiciado el que solo tuviese una sola temporada como companion.

De esta manera, tras la temporada 1 —recordemos que se reinicia el conteo (por lo que no es la 14)—, que se estrenará el próximo mes de mayo y que podremos ver en España vía Disney+, tendríamos el debut de una nueva companion para el Doctor Who de Ncuti Gatwa. Y a esta la han encontrado en otra serie de la casa: 'Andor'.

Star Who

Concretamente, la sustituta de Gibson sería Varada Sethu quien interpretó a la rebelde Vel Sartha en el spin-off de Star Wars. La actriz debutaría en la serie ya en el especial de Navidad de 2024 y seguiría en la temporada 2 (o la 15), que se estaría rodando ya y que veríamos en 2025.

Aquí se complica un poco la cosa, porque parte de la información parece basarse en el hecho de que Sethu coprotagonizará junto a Gatwa el especial de Navidad, episodios en los que "tradicionalmente" la companion principal descansa. Por otro lado, sabemos que Gibson seguiría participando de algún modo en la temporada 2, ya que se ha visto a la actriz rodando escenas exteriores.

Sin embargo, según las fuentes del medio británico, la presencia de Gibson es simplemente para "atar cabos sueltos" y la actriz no habría vuelto al set de rodaje tras las vacaciones de navidad. «Russell [T Davies] mantiene las cosas en marcha y no está pausando el tema, eso seguro», declaran al Mirror.

