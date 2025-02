Está en Disney+, ha sido nominada al Oscar y es una demoledora película sobre una escalofriante historia real

Entre los muchos hallazgos de una serie como ‘Reservation Dogs’ estaba su manera de reflejar todas las maneras en la que el colonialismo ha impactado a los nativosamericanos, y que no se redujeron específicamente a la conquista del territorio hace siglos. Pienso concretamente en ‘Mujer ciervo’, el tercer episodio de la última temporada donde se da un vuelco necesario a la serie.

En el la presencia de un espíritu se vuelve una necesaria represalia ante una injusticia real. La historia de una niña que fue separada de su familia e internada en uno de los múltiples colegios católicos repartidos por Estados Unidos y Canadá (también existen versiones en Australia y Nueva Zelanda), pensados para aislar a estas generaciones de nativos para desprenderlos de sus creencias y asimilarlos en las “creencias civilizadas” por los medios que fueran. Aquel episodio recreaba con punzante fantasía unas historias reales que ahora podemos ver en ‘Sugarcane’.

La mala educación

Este documental con distribución del National Geographic nos mete en esta demoledora y escalofriante historia a través de la cineasta Emily Kassie y su co-director y enlace a los protagonistas Julian Brave NoiseCat. Una de las cintas nominadas al Oscar en la categoría de no-ficción que podemos ver en streaming a través de Disney+.

Sigue una investigación de abusos y desapariciones de niños que fueron internados en colegios católicos de este estilo en las regiones de Canada, como la cercana a la reserva de Sugarcane. Los hallazgos afectan directamente a una serie de supervivientes que ahora proporcionan testimonios de sus experiencias en dichos centros.

Sólo escuchar las experiencias y lo ocurrido, que terminó reconocido por la propia Iglesia católica que ofreció sus disculpas, puede llegar a tenerte sobrecogido. ‘Sugarcane’ se encarga de no reducir esto a una cuestión de religión sino de un sistema mucho más grande que emplea una de sus múltiples instituciones para mantener su opresión. Una de las historias más potentes precisamente entra en cómo mantener una relación con la fe católica cuando instituciones y representantes se han encargado de abusar de ti.

‘Sugarcane’: un dolor sistemático

Existe una versión de esta película que se centra exclusivamente en esta historia y termina siendo más convencionalmente emotiva y desgarradora. Kassie y Brave NoiseCat sienten igualmente la necesidad de cubrir todas las bases, mostrar todos los frentes por los que se está intentando abordar esta injusticia y tratar de llegar a algo más que una disculpa para poder enmendar el daño.

Esta dispersión, unida a unas formas un poco arquetípicas del documental indie contemporáneo, restan filo a ‘Sugarcane’ como película, aunque no tanto como documento. Su indagación en la opresión colonial suma rabia a una categoría de mejor documental en los Oscars plagada de historias marcadas por el abuso o incluso el genocidio sistemático, como la extraordinaria ‘No Other Land’, la ucraniana ‘Porcelain War’ o ‘Banda sonora para un golpe de estado’.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Los mejores documentales de la historia