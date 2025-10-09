Hoy en Disney+, la trepidante película de aventuras que unió a Dwayne Johnson y Emily Blunt antes de ‘The Smashing Machine’

En ocasiones, en Hollywood se acaban forjando relaciones que acaban siendo claves en el desarrollo de una carrera. Son importantes las conexiones, pero a veces simplemente hay una complicidad mutua que se quiere replicar una y otra vez, incluso aunque la tendencia sea a llevarte a trabajar con gente distinta.

De algún modo, Dwayne Johnson y Emily Blunt han desarrollado ese “feeling” compartido que les ha llevado a liderar juntos ‘The Smashing Machine’, el intento de biopic con ganchos para Oscar que está ahora mismo en carteleras. Un esfuerzo más forzado que la película que les unió por primera vez: ‘Jungle Cruise’.

El crucero del humor

En este blockbuster de Disney, basado en una de sus atracciones, La Roca y la actriz inglesa se meten en una odisea aventurera simpática y entretenida con referentes muy claros. Dirigida por un artesano fiable como Jaume Collet-Serra, la película se puede ver ahora mismo en streaming a través de Disney+.

La exploradora científica Lily Houghton está dispuesta a ver cumplido los sueños frustrados de su padre buscando el árbol místico en el corazón del Amazonas que supuestamente tiene poderes curativos y por el que perdió su reputación al intentar defender su existencia. Junto a su hermano McGregor contrata una embarcación de poca monta capitaneado por el, por otro lado, habilidoso Frank, que esconde más de lo que parece.

Es fácil tener en mente algo como ‘La reina de África’ es cómo combina la aventura por un río tumultuoso en una barca cochambrosa con el romance y el humor más blancos posibles para el espectador ávido de la diversión sana. Aunque está claro que hay más de películas como ‘La momia’ de los noventa, con su carisma alocado y artesanía digital.

‘Jungle Cruise’: navegando con eficacia

La saca con bastante eficiencia, porque en este punto la habilidad de Collet-Serra no está completamente devorada por las ansias controladoras de La Roca (véase ‘Black Adam’). Aquí elabora una aventura con toques clásicos, y también las paradas comunes de un blockbuster actual, pero con suficiente encanto para entretener.

Por supuesto, ayuda que al intento de Johnson de ser el tío favorito de todos los públicos se le contraponga una Blunt que rara vez se achanta en pantalla, y consigue resultar divertida en lo que la película le pide hacer. Es una película de ambiciones mucho más reducidas, pero que las cumplimenta con apreciable eficiencia, y a veces basta con eso.

