Es una de las mejores películas de ciencia ficción del último año y ya se puede ver en Disney+. Inteligencia Artificial marca un increíble espectáculo bélico

El año pasado el blockbuster quedó bastante señalado, salvándose de la quema el fenómeno del ‘Barbenheimer’. La mezcla de seguir apostando a lo bestia por franquicias alargadas más de lo recomendado y presupuestos disparados al sumarse descontrol y problemas derivados de la pandemia ha hecho implosionar el interés del espectador medio, derivando en una buena acumulación de fracasos comerciales.

Para mayor problema de estas películas grandes, los presupuestos que sobrepasaban los 200 millones no terminaban ni remotamente reflejados en pantalla, quedando especialmente retratados cuando salió el citado ‘Barbenheimer’ o ‘Godzilla Minus One’. Aunque nada ha sacado más las vergüenzas de esos espectáculos que la alucinante ‘The Creator’.

Una guerra espiritual y tecnológica

Una decepción comercial notable, pero no tan severa gracias a unos bien empleados 80 millones de presupuesto, que lucen en todo momento para dar la sensación de gran evento. La película de Gareth Edwards consiguió ser una de las mejores películas de ciencia ficción del año pasado, creando un impresionante y emocionante espectáculo que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

John David Washington es el protagonista, interpretando a un antiguo agente de las fuerzas especiales que perdió a su esposa en una operación de infiltrado. Su objetivo era buscar a El Creador, un diseñador que ha creado una avanzadísima Inteligencia Artificial con la que los humanos han convivido durante un tiempo hasta que se produjo un desastre nuclear y se responsabilizó a la tecnología. Desde entonces hay una guerra entre la raza humana, con Estados Unidos a la cabeza, y fuerzas de la IA refugiadas en Nueva Asia, donde se sospecha que hay una misteriosa arma capaz de finalizar el conflicto.

Los referentes de Edwards aquí quedan bastante claros, empezando por el cine bélico que más se ha fijado en la Guerra de Vietnam como ‘Apocalypse Now’. Esta y otras referencias a la Guerra contra el Terror muestran las intenciones críticas del director contra las fuerzas imperialistas estadounidenses, que queda realzadas en un universo cyberpunk con mucho de ‘Akira’ y un viaje emocional con mucho de road movie.

‘The Creator’: más que unas claras referencias

Que estas referencias sean evidentes no hace que la manera de plasmarlas en pantalla sea menos potente, dando una intención interesante a las mismas, algo que peca por su ausencia en muchas películas del género. Sin embargo, muchas críticas han reprochado lo claras que resultan, sirviendo para acusarla de cliché de una manera similar a lo que expresan muchos críticos de ‘Avatar’, una película con la que guarda más similitudes técnicas y hasta espirituales.

Edwards nunca se queda en la superficie de sus influencias, y desde luego nunca descuida las facetas de su espectáculo. La funcionalidad de su guion se compensa por lo bien que se resalta la emoción, tan ochentera, y por un despliegue de efectos visuales impresionantes, mostrando cómo el director está muy por delante de mucho a la hora de implementarlos en la acción y luego ejecutarlos. Sin duda, muestra una visión más genuina y demoledora que su castrado intento de aportar al universo Star Wars con ‘Rogue One’.

En Espinof: