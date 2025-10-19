En 1971 un hombre secuestró un avión, se tiró en paracaídas y huyó sin ser visto. No es la trama de una película de 'Misión Imposible'. Es un caso real que sigue sin resolverse

Entre los mayores criminales de la historia no suele nombrarse a D. B. Cooper. Este misterioso hombre no es un asesino en serie con escabrosos asesinatos, ni un popular gángster que hizo que la policía se acordase de su nombre. Ni si siquiera su nombre o su nacionalidad están claras. En todo este tiempo se lo ha conocido como un seudónimo que podría haber pertenecido a cualquiera. Y sin embargo, su caso sigue siendo uno de más intrigantes en la historia criminal de Estados Unidos.

Lo cuentan maravillosamente en el canal de LEMMiNO, un youtuber documentalista especializado en true crime y que consiguió aquí uno de sus vídeos más populares, con 22 millones de visitas desde que se posteara en 2020. 'The Search for D.B. Cooper' es un fascinante documental que en solo media hora consigue cubrir tanto terreno como las producciones de las grandes cadenas. El youtuber narra, resume y contextualiza el caso, incluyendo numerosos documentos de archivo y apoyado de una presentación audiovisual que nos describe visualmente los eventos de forma muy clara.

El 24 de noviembre de 1971, un hombre que decía llamarse Dan Cooper (posteriormente se quedó como D.B. Cooper debido a un error de comunicación con la prensa) montó en un Boeing 727 en Portland con destino a Seattle. Se sentó solo en la fila de atrás y escribió una nota para que la leyera una azafata de vuelo llamada Florence Schaffner. "Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí."

Aquello comenzó el que acabaría siendo el único secuestro aéreo no resuelto de Estados Unidos, con el caso cerrado por el FBI tan recientemente como en 2016. A lo largo de varias acuciantes horas, usando a Schaffner como rehén y de intermediaria con el resto de la tripulación y de las autoridades, Cooper consiguió amasar un rescate de 200.000 dólares, aterrizar a toda la tripulación en Seattle sin alertarla, pedir que le dejaran solo en la cabina y ordenar otro vuelo improvisto a Ciudad de México. Parte del rescate ordenado habían sido cuatro paracaídas, de los cuales acabó llevándose dos y usando uno para lanzarse en mitad del vuelo hacia la oscuridad de la noche.

En todo este tiempo, el FBI nunca logró descubrir ni la identidad de este hombre ni su paradero (aunque la ficción nos ha sugerido que fue el mismísimo Loki, en un inesperado guiño en el piloto de su serie). La postura oficial es que murió cuando saltó en paracaídas, ya que se encontró dinero del rescate tirado en las inmediaciones. En 2024, el caso volvió a ganar interés cuando un investigador privado analizó las partículas de una corbata que dejó en su asiento, y que parecían relacionarla con una subcontrata de la propia Boeing, comenzando una nueva teoría de que pudo haber sido un antiguo trabajador que conocía el avión al dedillo.

Portada: LEMMiNO (Youtube)

En Espinof | Empezar a jugar a Dragones y Mazmorras es intimidante para muchos, por eso este grupo de actores ha convertido sus propias partidas en un megaevento de internet

En Espinof | De las bayonetas a los tanques. Este historiador desgrana lo que Hollywood nos puede enseñar sobre la historia militar