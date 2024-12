Los desarrolladores de VLC escondieron un guiño al cine de Tarantino que te vuela la cabeza apenas terminas de ver la película

Los cinéfilos disfrutan de explorar las pequeñas curiosidades del cine cuando ven una película en la gran pantalla o desde la comodidad de su casa, sin embargo, no siempre las sorpresas están a simple vista y llegan cuando menos lo esperas, como ha sucedido a muchos después de gozar de una de las mejores entregas de Tarantino desde su ordenador, pero no en ninguna plataforma, sino descargada de forma 'alternativa'.

Como seguremente lo recuerdas, En 'Kill Bill: Vol. 1', Uma Thurman inmortalizó el traje amarillo con rayas negras como "La Novia" (The Bride), una clara referencia al atuendo que Bruce Lee usó en 'Game of Death' (1978), un vestuario que no solo es emblemático en la historia del cine, sino que también se ha convertido en un símbolo cultural instantáneamente reconocible.

Pues bien, la popularidad de dicho personaje ha saltado de la pantalla para instalar (literalmente) en todos los ordenadores del planeta que tengan el popular reproductor VLC Media Player, conocido por su característico logo de cono de tráfico naranja.

Al parecer, los desarrolladores del programa decidieron rendir homenaje a Tarantino y este icónico vestuario en su programa. Al terminar de reproducir 'Kill Bill: Vol. 1' usando VLC, el cono de tráfico cambia mágicamente su apariencia para lucir un diseño inspirado en el traje amarillo con rayas negras y hasta manchas de sangre de Thurman.

Lo que al principio me parecía una ilusión óptica por mi deteriorada vista, al final se convirtió en un easter egg que me ha volado la cabeza, y buscando tener la misma suerte con otras películas, me puse a descargar clips de 'Harry Potter' para ver si tenía el mismo resultado, pero no, funciona con 'Kill Bill' y nada más.

¿Y por qué sólo con 'Kill Bill'?

Nadie lo sabe, en un principio se pensaba que los desarrolladores del programa eran fanáticos de la película, sin embargo, el programa desarrollado por VideoLAN desde 2001 y avalado por la General Public License parece guardar ese secreto que, apenas en 2018 pudieron descifrar ingresando al código del programa para darse cuenta de cómo funciona en realidad.

Y es más fácil de lo que parece, como lo explica en el video el usuario LiveOverflow, sólo basta con renombrar cualquier archivo como "Kill Bill" y reproducirlo en VLC Player para, después de terminada la reproducción, darse cuenta de que al final, el cono naranja cambia a uno amarillo.

Si bien Tarantino ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, este tipo de detalles nos invitan a redescubrir y celebrar sus películas de formas innovadoras. Así que la próxima vez que veas 'Kill Bill', recuerda que en VLC te encontrarás con una sorpresa más allá de su tradicional logo festivo por navidad.

