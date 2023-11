'Wish, el poder de los deseos': todos los easter eggs y referencias (no tan) escondidas en la película que celebra los 100 años de Disney

Aunque Disney y Pixar ya nos tienen acostumbrados a los guiños y los cameos, su última cinta bien podría ser 'Easter eggs: La película'. 'Wish, el poder de los deseos' se realizó con motivo de celebrar el 100 aniversario de Disney y se nota.

Al margen de ser una simpática y entretenida aventura, con más de un número musical notable, la película creada por Jennifer Lee y Chris Buck no se ha cortado en meter referencias a cascoporro (algunas de forma bastante tosca, todo hay que decirlo): estos son algunos de los easter eggs que podemos encontrar en la última gran apuesta de Disney.

Este post puede contener spoilers de 'Wish: el poder de los deseos'

Érase una vez...

Nada más comenzar, la película ya nos arroja su primer guiño: un libro de cuento se abre ante nosotros para comenzar a contarnos la historia de 'Wish', recurso utilizado en muchos de los clásicos del estudio, como 'Blancanieves' o 'La Bella Durmiente'.

Los 7 amigos de Asha

No, no es casualidad que los amigos de Asha sean 7, ya que cada uno es un guiño a los coprotagonistas de 'Blancanieves y los siete enanitos': Safi está todo el rato estornudando como Mocoso, Hal es despreocupada como Feliz, Bazeema es introvertida como Tímido, Gabo se enfada enseguida como Gruñón, Dario es un poco tontorrón como Mudito, Simon está aletargado como Dormilón y Dahlia es la que da buenos consejos, como Sabio. Por no hablar de que sus iniciales coinciden con el nombre de los enanitos en inglés.

Peter Pan

Por si no fuera lo suficientmente evidente el momento en el que Magnífico destruye unos deseos, entre los que aparece la silueta de Peter Pan volando por los cielos (y se alude en otro a 'Mary Poppins'), al final de la película vemos a la reina Amaya hablando con el mismísimo protagonista de la adaptación de la novela de J.M. Barrie.

Magnífico

En general, el despacho entero de Magnífico está lleno de easter-eggs: desde algunos más evidentes, como la pluma dibujando las orejas de Mickey Mouse o la manzana con el líquido verde en forma de calavera de 'Blancanieves', a otros más sutiles como los libros voladores ('Merlín, el encantador') o el color de la magia prohibida (muy similar a los poderes de Maléfica en 'La Bella Durmiente').

Las plantas y los animales del bosque

La escena de los animales del bosque contiene muchos diseños que aluden a otras películas del estudio: la ardilla se parece a la de 'Merlín', el oso al de 'Robin Hood', las flores y las setas a las de 'Alicia en el País de las Maravillas', los conejos a los de 'Bambi' e incluso hay más de un árbol que recuerda a la Abuela Sauce de 'Pocahontas'.

Asha de incógnito

Cuando Asha sale de incógnito de la ciudad, se pone un outfit muy reconocible: la túnica azul claro anudada con el lazo rosa parece recién sacada del armario del Hada Madrina de 'La Cenicienta'. Por no decir que en un momento dado incluso vemos una calabaza gigante por el pueblo.

El traje de 'La Bella Durmiente'

El vestido azul de Aurora en 'La Bella Durmiente' hace un primer cameo apareciendo fugazmente en una de las esferas de deseos, pero luego es uno de los que Magnífico decide cumplir y explica abiertamente que su deseo era hacer el mejor de los vestidos jamás hecho.

La "zootopía" de Valentino

Valentino, la cabra parlante, le confiesa a Asha el mayor de sus deseos: una utopía donde todos los animales sean iguales y lleven ropa. Si habéis visto 'Zootrópolis', no necesitáis más explicación.

El castillo de Disney

Una de las referencias más cantosas es el último plano de la película en el que Estrella, como si de Campanilla se tratase, vuela por el cielo de Rosas y crea un arco de luz que atraviesa el castillo de lado a lado. Efectivamente, en referencia al archiconocido logo del estudio.

Los créditos y la escena post-créditos

Como no habían tenido suficiente con el cortometraje 'Érase una vez un estudio', la película termina con la breve aparición de algunos de los personajes más populares de Disney durante los créditos. Para concluir en la escena post-créditos, con Sabino (quien, de hecho, cumple 100 años) tocando con su guitarra los acordes de la mítica canción 'When you wish upon a star'.

