Hace 12 años se estrelló en cines el western más caro de la historia. Una espectacular película del oeste de más de 200 millones que fracasó injustamente

Los mejores años del cine del oeste en cuanto a recaudación y éxito de público hace mucho que quedaron atrás. Sin embargo, hace poco se estrenaron tanto el western más taquillero de todos los tiempos como el más caro de la historia, y en apenas unos años de diferencia. Ayer comentamos el caso del primero, 'Django desencadenado', y hoy toca hablar del segundo, el reboot de una saga mítica que sufrió un tremendo batacazo en taquilla.

'Piratas del Caribe' en el oeste con dos protagonistas polémicos

El western al que me refiero es 'El llanero solitario' ('The Lone Ranger'), la última versión cinematográfica del famoso personaje creado en 1933. A priori parecía una apuesta segura de Disney, una ambiciosa película de aventuras que volvía a reunir a Johnny Depp con el director Gore Verbinski, con quien la estrella ya había colaborado en las primeras entregas de la saga 'Piratas del Caribe' y en otro aclamado western, la animada cinta 'Rango'. Sin embargo, todo salió mal.

Todo empezó cuando Disney y el director empezaron a chocar por el presupuesto, que se acercó peligrosamente a los 300 millones de dólares, lo que casi provoca el despido de Verbinski. Después de que el estudio parase la producción hasta llegar a un acuerdo, negándose a gastar tanto en un western, fue necesario que Depp, Verbinski y el productor Jerry Bruckheimer aceptasen bajarse el sueldo un 20% para que la película siguiera adelante.

Finalmente no pudieron evitar un coste final entre 215 y 250 millones de dólares, según Forbes. Desde el estudio quisieron quitar hierro al asunto apuntando a la cifra más baja, pero medios como Variety apuntaron a la más alta. Una cifra difícil de recuperar en cines pero es que, además, desde la prensa de Hollywood se lanzaron ataques a 'El llanero solitario' antes de su estreno y todos esos rumores de desastre no ayudaron demasiado, llegando al público con una aureola de fracaso inevitable.

Estrenada en cines el mismo día que 'Gru 2. Mi villano favorito' ('Despicable Me 2'), 'El llanero solitario' fue incapaz de hacerse con el número 1 en la taquilla de Estados Unidos, algo que ya se entendió como la confirmación definitiva del fracaso. Las críticas no fueron buenas en general (aunque aquí siempre la hemos defendido) y tampoco se mantuvo precisamente bien en taquilla durante las semanas posteriores. Eso llevó a que solamente ingresase 89 millones de dólares en EE.UU, más 171 millones que consiguió en el resto del mundo.

Ese dato tan flojo en cines, unido al gasto de 150 millones de dólares que Disney invirtió en la campaña promocional, llevó a que 'El llanero solitario' se convirtiese en uno de los mayores fracasos de todos los tiempos. De hecho, se estima que la compañía perdió ente 160 y 190 millones tras su paso por las salas, cifra que luego se redujo con otras fuentes de ingresos (solamente en Estados Unidos sumó otros 48 millones de dólares con sus ventas en formato físico) pero todavía insuficiente para recuperar la fuerte inversión hecha por Disney.

Jerry Bruckheimer, productor de 'El llanero solitario', comentó antes de su estreno en cines que el plan era que fuese el inicio de una nueva franquicia, como su éxito 'Piratas del Caribe'. Obviamente, el batacazo en taquilla llevó a que se descartase rápidamente cualquier posibilidad de hacer una secuela, algo que más tarde, tras la cancelación de sus dos protagonistas por razones muy diferentes (de hecho, Johnny Depp ya empieza a recuperar su carrera tras ganar el juicio contra Amber Heard), se ve más como un giro afortunado para Disney.

Por cierto, los grandes nombres de la película no tardaron en señalar a un culpable fuera del equipo, y claro, no iban a culpar al público. Tanto Jerry Bruckheimer como Gore Verbinski, Johnny Depp y Armie Hammer se quejaron mucho del tratamiento que recibió la película por parte de la prensa de Estados Unidos. Una polémica que no ayudó en nada a la producción de Disney.

Bruckheimer lamentó que se centrasen más en el dinero gastado que en la película en sí, mientras que Hammer, hoy caído en desgracia, destacaba lo siguiente:

"Este es el problema con los críticos estadounidenses: llevan atacando nuestra película desde que hubo que parar la primera vez. Fue entonces cuando la mayoría de los críticos escribieron sus críticas iniciales."

"Intentaron hacer lo mismo con 'Guerra Mundial Z' pero ahí no les funcionó, la película tuvo éxito. En su lugar, decidieron cortar la yugular a nuestra película", afirmó Hammer.

Si os apetece recuperar el western de 'El llanero solitario', una película mucho mejor de lo que se dijo en su momento (solo por esa extraordinaria persecución final en el tren ya merece la pena), la tenéis disponible en el catálogo de Disney+.

