El peor estreno en taquilla de un superhéroe en la historia fue un total fracaso de DC protagonizado por Shaquille O'Neal

La década de los 90 fue una época dorada para el cine de superhéroes, con títulos icónicos que marcaron un antes y un después en el género, como lo fue por ejemplo 'Batman vuelve'. Sin embargo, en medio de este panorama exitoso, hubo una película que fue un total fracaso y se convirtió en toda una referencia de lo que no debe hacerse en el cine de héroes de Hollywood.

'Steel', protagonizada por el gigante del baloncesto Shaquille O'Neal fue estrenada en 1997, y nos contaba la historia de Nathaniel Adam, un trabajador de una siderúrgica que, tras un accidente, adquiere poderes sobrehumanos gracias a un traje de acero experimental.

Convertido en el superhéroe Steel, debe enfrentar a un villano industrial que amenaza la ciudad. A pesar de contar con un protagonista del calibre de O'Neal y una premisa interesante, la película no logró conectar con el público y se convirtió en un rotundo fracaso en la cuestión de recaudación en los cines.

La trama de 'Steel' adolecía de originalidad y se apoyaba en clichés propios del género de superhéroes de los 90. Los diálogos eran poco inspiradores y los personajes secundarios carecían de desarrollo.

Por si fuera poco, los efectos especiales de 'Steel', aunque competentes para su época, no lograron crear una experiencia visual impactante que, sumadas a la apariencia del traje de acero, resultaba anticuada y poco convincente.

Sin embargo, el factor que parece haber hundido a la película en su recaudación pudo haber sido la propia actuación de O'Neal, ya que internautas no han dejado de comentar una peculiar secuencia en la que su personaje tiene que arrojar una granada para salvar a un niño, pero, como guiño a su carrera de basquetbolista, argumenta que "nunca había hecho esto antes".

Marvel tampoco se queda fuera

Aunque DC probó el fracaso con esta cinta al recaudar sólo 1.7 millones de dólares (cuando la producción costó 23 millones de dólares), lo cierto es que esta película tenía el récord a la peor recaudación en su segunda semana de estreno, al menos hasta que llegó 'The Marvels' en 2023 que, tras su estreno, la caída de sus ingresos en taquilla bajó hasta en un 78%, quedando por debajo de los 439,6 millones de dólares que necesitaba para llegar al punto de equilibrio.

Sobre la elección de O'Neal para protagonizar esta cinta, lo más probable es que DC haya querido replicar el éxito que un año antes tuvo 'Space Jam' con Michael Jordan gracias a una época en la que las estrellas del baloncesto eran verdaderamente los ídolos del momento, tanto, que el mismo Shaquille en esa década grabó dos discos y lanzó su propio videojuego al puro estilo Street Fighter.

