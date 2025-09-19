Meses después de triunfar en cines, acaba de estrenarse en HBO Max una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años

No es algo que Hollywood va a querer reconocer abiertamente porque hay demasiado dinero en juego para ello, pero estamos ya en un punto donde los superhéroes ya tienen un nuevo nivel de interés. Uno más bajo, o con techo más limitado, y quitando un par de personajes probablemente no vaya a haber demanda de variaciones de la misma fórmula en torno a los mismos iconos.

El cine, por supuesto, no debería ajustarse exclusivamente a la demanda si quiere seguir mantener condición artística. Que puede sonar raro hablar de arte con superproducciones de este estilo, pero películas como ‘Superman’ demuestran que todavía se pueden aplicar enfoques relevantes con estas propiedades antiguas, y hasta hacerlos entretenidísimos.

Un héroe punkrocker

James Gunn pega el impulso definitivo a su propia versión del Universo DC con una de las mejores películas del género en los últimos años, y una de las mejores versiones en pantalla del hombre de acero. Con David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult en los papeles principales, este emocionante blockbuster hace su llegada al streaming a través de HBO Max.

En un mundo donde los metahumanos pululan a sus anchas, y algunos forman coaliciones apoyadas por millonarios como en el caso de La Pandilla de la Justicia, Superman protege el mundo intentando ser un halo de esperanza tal y como aprendió de sus padres de Kripton. Sin embargo, no todo el mundo confía del todo en este superhombre venido de otro planeta y sus intenciones, como es el caso del empresario y científico Lex Luthor.

Gunn nos sitúa in media res no sólo de la acción sino de la película, sino de todo el universo que quiere montar, casi como si estuviéramos ante una secuela de Superman que todavía no hemos visto. Puede dar la impresión de que está haciendo mucho muy rápido y dejando en la estocada al espectador, pero esta ‘Superman’ sabe que opera en un mundo real donde ya se conoce los conceptos básicos del origen del superhéroe, así que no vale la pena repasarlos en una fórmula bastante arquetípica. Además, muchas veces las segundas entregas superan a las originales en este género.

‘Superman’ y ser relevante en el presente

Es algo que sabe emplear a su favor, al mismo tiempo que pone énfasis a los valores que definen al personaje y cómo son más necesarios que nunca en el mundo actual. Gunn no moldea tanto el lore original como lo coloca de manera que sigue teniendo resonancia en el presente, por mucho que el espíritu bondadoso de Superman parezca demodé. Que tenga que oponerse a multimillonarios tecnológicos, a las furibundas reacciones de medios y redes sociales, y a megalómanos con ambiciones de causar un genocidio a una nación indefensa son muestras de como el cineasta encuentra los rincones donde el personaje todavía significa algo.

Es capaz de encontrar las aristas humanas y las vulnerabilidades interesantes en un superhombre, y que toda sus buenas intenciones campechanas parezcan algo punk. Amable, pero punk. Gunn se zambulle en el sentido de la fantasía que claramente hereda del clásico de Richard Donner, pero entiende que para que los superhéroes sigan teniendo interés durante tiempo tienen que saber hablar del presente. Que lo haga de manera tan espectacular y abiertamente emotiva, además de graciosa, es tan triunfal como su buen desempeño en taquilla.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia