Stephen King defiende la polémica orgía de 'It' que la película no se ha atrevido a incluir: "Nunca pensé en el aspecto sexual"

Hace ya 6 años que la adaptación de 'It' dirigida por Andy Muschietti llegó a los cines (8 de septiembre de 2017) y arrasó en taquilla, realizándose dos años más tarde un Capítulo 2 que volvió a triunfar con una historia que ocurría 27 años después, el definitivo enfrentamiento del Club de los Perdedores contra el payaso Pennywise. Pero la que nos interesa ahora es la primera entrega, y es por una escena del libro de Stephen King que no ha llegado a aparecer en la película.

Cuidado con los SPOILERS a partir de aquí...

Lo cierto es que la polémica ha acompañado a la orgía infantil que King incluyó en la novela justo después de que los chavales derrotasen al monstruo, quedando atrapados en los túneles de las alcantarillas. Es entonces cuando Beverly propone que todos tengan sexo con ella como acto necesario para volver a unirse y encontrar así la salida. "Pon tu cosa dentro de mí", llega a decir ante las dudas de ellos.

El escritor no se cortó en describir de forma pormenorizada lo que sucede durante ese impactante momento y lo cierto es que funciona dentro del contexto de la novela. Sin embargo, ni la miniserie de 1990 ni la estimable película estrenada en 2018 se atrevieron a incluirlo y creo que acertaron. Hay cosas que dentro de la imaginación del espectador pueden cuadrar pero que puestas en imágenes es casi imposible que quede bien, y este es uno de esos casos.

A lo largo de los años han sido varias las veces que han preguntado a King sobre la necesidad de incluir algo así (ya fue una decisión controvertida en su momento, pero es que ahora sería inimaginable en estos tiempos donde todo es más políticamente correcto) y el escritor nunca se ha cortado a la hora de defenderlo. Esto fue lo que comentó hace unos años al respecto:

"No pensé realmente en el aspecto sexual de la situación. El libro lidia con la infancia y la edad adulta -en 1958 y como adultos-. Los adultos no recuerdan su infancia. Ninguno de nosotros recuerda lo que hicimos cuando éramos niños, pensamos que lo hacemos, pero no recordamos lo que realmente pasó."

"Intuitivamente, los Perdedores sabían que tenían que estar juntos de nuevo. El acto sexual conecta la infancia con la edad adulta. Es otra versión del túnel de cristal que conecta el conocimiento de los niños con el de los adultos. Los tiempos han cambiado desde que escribí esa escena y ahora hay más sensibilidad ante esas ideas."

Stephen King, sorprendido por lo que más ha escandalizado de 'It'

Ya fue bastante claro en su momento, pero desde Vulture quisieron volver a preguntarle sobre la escena con motivo de su eliminación en una nueva adaptación en la que el mismo Stephen King reconoció no haber estado implicado de ninguna forma. Además de confirmar sus declaraciones de varios años atrás, comentó lo siguiente:

"Me gustaría añadir que es fascinante que se haya comentado mucho más una simple escena de sexo y tan poco sobre los múltiples asesinatos de niños. Eso debe significar algo, pero no estoy seguro del qué."

Personalmente, el encuentro sexual me chocó cuando leí el libro tiempo atrás, pero es un acto que refuerza mucho más la necesidad de volver a Derry cuando Pennywise vuelve a actuar. Es cierto que un pacto de sangre suena muy importante, pero no olvidemos que los adultos no son conscientes de la existencia de esa horrible criatura y que en condiciones normales lo más probable es que ellos mismos también se olvidasen de lo sucedido.

Con todo, tampoco conviene pasar por alto los problemas con el alcohol y las drogas de Stephen King por aquel entonces, que una cosa es lo que intentaba lograr y otra el sentimiento que realmente traslada al lector.

En este caso está constantemente en la cuerda floja y creo que se pasó un poco de la raya siendo tan descriptivo, pero también que es una acción imprescindible dentro de la mitología planteada (a fin de cuentas, perfectamente podrían haber iniciado ya el proceso de olvidarse de Pennywise cuando eso sucede).

Con todo, King tiene razón al destacar que se hable tanto de algo tan puntual cuando el libro está repleto de detalles escalofriantes. Sin embargo, el sexo entre menores de edad sigue siendo un tema tabú, pese a que aquí está tratado con bastante delicadeza teniendo en cuenta la situación y el estilo del escritor para abordar este tipo de escenas. ¿Vosotros qué opináis, debió incluirse en la película o ya hasta sobraba en el original literario?

