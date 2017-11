En 'Samanta y... la maternidad', Samanta Villar rentabiliza su propia polémica

Desde hace unos años, Samanta Villar se ha convertido en una de las reporteras referencia de la televisión española. Tras su trabajo en 'Callejeros', la periodista fue girando hacia algo más experiencial ya sea experimentando, valga la redundancia, ella misma el sujeto del reportaje ('21 días') o atestiguando multitud de tendencias y situaciones del mundo y la sociedad actual ('Conexión Samanta').

Ahora vuelve con 'Samanta y...' una serie de reportajes que Cuatro emitirá en el prime time de los martes y en los que la reportera abordará desde distintos frentes el campo a estudio. En esta primera entrega, 'Samanta y... la maternidad', se nos sumerge en la realidad y la responsabilidad que conlleva tener hijos. Es en cierto sentido una especie de secuela/spin-off de '9 Meses', en donde seguimos su propio embarazo en tres entregas.

Samanta Villar comienza fuerte, con una retahíla de los comentarios desagradables que se llevó la reportera cuando afirmó que "al ser madre se pierde calidad de vida" y que esta vida queda destrozada con la maternidad. Con este prólogo, y antes de meterse en faena, uno ya presiente las intenciones con las que surgió este docu-reality. Intenciones que, por otro lado, no oculta ya que será uno de los temas que trate en esta exploración de los tabúes en torno a la maternidad.

Así nos encontraremos en primer lugar con su experiencia propia para pasar, posteriormente, a una comida con Tonino (padre mediante gestación surrogada) y Soraya Arnelas (que sufrió el azote de las redes al dejar a su recién nacida con los abuelos para irse a comer con su marido). Durante la conversación que tienen sobre los pros y los contras de la maternidad, se irán intercalando diversos cortes en donde veremos tres casos distintos.

En primer lugar vemos a Trystan, un hombre transgénero embarazado de ocho meses; luego conoceremos a Lourdes, a punto de ser madre de trillizos; y finalmente a Valentina, que decidió tener a sus mellizos mediante fecundación in vitro. Samanta charlará con ellos para ver sus diferentes puntos de vista en torno a cómo ser padres y madres, cómo cambia la vida tras la llegada de los niños y cómo se ve esto "desde fuera".

Como formato, creo que 'Samanta y...' funciona y ha creado debate, por lo menos con este primer tema. Me parece que es muy interesante hablar de la otra cara de ser padres y quitar la imagen idealizada que hay. Sin embargo, la sombra de la polémica protagonizada por Villar y su visión de la maternidad destaca demasiado. Es más, es la propia Samanta quien en cada entrevista/visita lanza el tema de "ser madre es duro" (que creo que nadie lo niega por mucho que se mitifique) para reforzar su opinión con la de los demás.

Y esas ganas de demostrar que tiene razón se traduce en unas ganas de protagonismo que desvirtúa la labor periodística. Parece como si intentara rentabilizar su propia polémica. No es nada, por otra parte, a lo que Samanta Villar no nos tenga acostumbrados ya que así se ha labrado un hueco en la televisión. Siendo este tema tan personal para ella me pregunto si en las próximas entregas se implicará tanto.