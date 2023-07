'Flash' culmina su fracaso con un acto final solo apto para los muy fans del velocista: convertirla en NFT

La carrera a toda velocidad de 'Flash' ha culminado en un tropezón épico: la película es el mayor fracaso de toda la historia de Warner tras recaudar tan solo 263 millones de dólares, poco más de lo que costó. Y ahora, claro, la productora intenta achicar el agua y sacar dinero como pueda, aunque sea rescatando unas siglas que muchos creímos que ya formaban parte de nuestro pasado moderno: NFT.

Not Fast, Tipejo

Si estuvisteis en redes sociales hace apenas un par de años, los fans de los NFT estuvieron por todos los lados insistiendo en que había que comprar dibujos de unos monos feos porque eran el futuro del arte. Jimmy Fallon incluso mostró el suyo en antena, solo para que se demostrase, meses después, que todas las innovaciones de los token no fungibles (que haberlas, las había) quedaban ocultas tras la montaña de estafas piramidales que se crearon a su costa.

Ahora, la catástrofe de 'Flash' se una a las de los NFT, porque se venderá desde mañana mismo en este formato, el día que también estará disponible para comprar en plataformas digitales en Estados Unidos. The Flash Web3 Movie Experience, anunciada como "la primera película de estreno en llegar al blockchain" (no es cierto, lo hizo Kevin Smith con 'Killroy was here') y parece un simple menú de DVD. Y es que gracias a este NFT podrás visitar sitios como la habitación de Barry o el Batwing, donde desbloquearás secretos tras las cámaras y coleccionables de realidad aumentada. Uauh.

No es la primera vez que Warner intenta subirse al tren (ya descarrilado) de los NFT: en su día, trató de que su token no fungible de 'El señor de los anillos: la comunidad del anill0' fuera un éxito... y el experimento salió, siendo generosos, regular. Era básicamente la película con los extras habituales por hasta cien dólares. Ahora intentan repetir la jugada con 'Flash' en dos versiones, una llamada "misterio", de 10.000 copias y otra llamada "premium", de 2.000. La parte buena es que en las estanterías digitales no ves el polvo que acumulan.

