Hoy en streaming, un thriller periodístico basado en hechos reales con 7 nominaciones al Oscar y un deslumbrante Russell Crowe

Dirigida por Michael Mann y protagonizada por un brillante Russell Crowe, 'El dilema' (1999) es de esas películas que saben adaptarse muy bien al paso del tiempo. Basada en hechos reales, la historia sigue a Jeffrey Wigand, un científico que decide destapar los secretos más oscuros de la industria tabacalera, desencadenando una batalla titánica entre ética, poder corporativo y libertad de prensa.

La película funciona a la vez como thriller, drama judicial y retrato humano de alguien que, sin buscarlo, se convierte en un símbolo de integridad en un sistema que castiga a quien dice la verdad. Con una atmósfera tensa, diálogos afilados y una interpretación de Crowe que lo coloca en uno de sus mejores papeles -vulnerable, obsesivo y atrapado entre lo correcto y lo seguro-, 'El dilema' habla de un conflicto muy concreto de los 90, pero también de cualquier momento histórico en el que la información, la moral y el poder chocan frontalmente.

Un hombre contra el sistema

El corazón de 'El dilema' está en la transformación de Wigand: un investigador metódico y aparentemente corriente que, al verse presionado por cláusulas de confidencialidad y amenazas corporativas, debe decidir si su última responsabilidad es con su empleo, su familia o la sociedad. Mann dirige su viaje con un pulso casi documental, enfatizando la paranoia cotidiana y el desgaste emocional que implica desafiar a una corporación multimillonaria.

La película también funciona como un retrato certero del periodismo de alto impacto. Al introducir a Lowell Bergman, interpretado por Al Pacino, la historia muestra el lado menos glamuroso de los informativos: las negociaciones internas, las presiones políticas y las batallas por lo que se puede o no emitir. Mann subraya que decir la verdad no es suficiente; también hay que lograr que el mundo quiera escucharla.

Uno de los elementos más potentes es cómo la película ilustra el precio personal de ser un "insider". El escándalo público, las demandas, la manipulación mediática y las amenazas afectan no solo a Wigand, sino también a su familia, mostrando que los héroes reales rara vez salen indemnes. Crowe aporta una humanidad extraordinaria, dejando ver tanto la fragilidad como la determinación detrás del personaje.

Al final, 'El dilema' deja claro que la ética no es una abstracción, sino una serie de decisiones concretas que pueden cambiar vidas enteras. La película cuestiona qué significa ser valiente en un sistema diseñado para que nadie se enfrente al poder, y abre un debate que sigue siendo crucial en plena era de desinformación, lobbies y corporaciones gigantes. Su legado es el de un thriller adulto, serio y necesario que sigue resonando más de dos décadas después. La tenéis en Movistar Plus+.

En Espinof | Michael Mann reconoce que le encanta una saga de películas de Marvel porque "tienen una estructura dramática muy, muy bien hecha"

En Espinof | Las mejores películas de 2025