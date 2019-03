Aquí tenemos la primera imagen de 'Jumanji 3': vuelve la divertida pandilla liderada por Dwayne Johnson

"Tu pandilla favorita ha vuelto". Así ha presentado Dwayne Johnson la primera imagen oficial de la tercera película de 'Jumanji', actualmente en fase de rodaje. Sony tiene previsto su estreno en cines el 13 de diciembre, una semana antes de que aterrice 'Star Wars: Episodio IX' (la anterior también coincidió en cartelera con 'Los últimos jedi').

Como puedes ver en la foto, The Rock está acompañado por los otras tres estrellas de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' ('Jumanji: Welcome to the Jungle'), Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black, repitiendo los atuendos de los personajes de videojuegos que encarnan. Pese a ello, Johnson avisa que "las cosas pueden no ser como parecen", quizá dando a entender que los jugadores podrían cambiar de avatares en esta tercera parte, con cómicos resultados...

Recordemos que, a pesar de las dudas iniciales, el reboot de 'Jumanji' fue un rotundo éxito de taquilla, el mayor estreno navideño de la historia, la película más taquillera producida por Sony y una recaudación final cercana a los mil millones de dólares en todo el mundo.

Como no podía ser de otro modo, Sony puso enseguida en marcha una continuación que no solo trae de vuelta a los mismos protagonistas, también al director, Jake Kasdan. Hijo del venerado cineasta que ayudó a escribir 'El imperio contraataca' o 'En busca del arca perdida' y que realizó 'Silverado' o 'Grand Canyon', Kasdan es responsable de comedias como 'Dewey Cox: Una vida larga y dura', 'Bad Teacher' o 'Sex Tape'.

Junto a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black, también está confirmado el regreso de los otros actores principales de la secuela: Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Nick Jonas y el hilarante Rhys Darby. Las grandes novedades en el reparto de esta 'Jumanji 3' son Danny DeVito, Danny Glover y Awkwafina ('Ocean's 8', 'Crazy Rich Asians').