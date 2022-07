La secuela espiritual de 'El caballero verde' ya se está rodando: David Lowery se reúne con el director de fotografía de la fascinante película de Amazon

No incluir 'El caballero verde' entre los largometrajes más impresionantes y sugestivos de los últimos años sería faltar a la verdad. El trabajo de David Lowery, que se vio condenado a un injusto lanzamiento directamente en streaming, supuso un ejercicio narrativo y, sobre todo, formal realmente fascinante; y si eres uno de los muchos que comparten esta opinión, he de decirte que estás de enhorabuena.

Vuelve el Dream Team

Gracias a una publicación en Instagram del director de fotografía Andrew Droz Palermo, que colaboró con Lowery en la mencionada 'El caballero verde' y en la igualmente fantástica 'A Ghost Story', hemos conocido que el realizador y su DoP se encuentran trabajando codo con codo en un nuevo largometraje.

Más allá de que el proyecto está siendo catalogado como una "secuela espiritual" del filme de A24 protagonizado por Dev Patel, la poca información que podemos extraer de él se encuentra en la imagen de la claqueta compartida por Palermo. Por ejemplo, puede verse que están utilizando ópticas Kowa, probablemente de la serie Prominar, con las que se fotografiaron títulos como ‘El Padrino II’ o ‘Rocky’.

Pero lo más llamativo es que en ella puede leerse el título ‘The Oak Thorn & The Old Rose of Love’, que si nos entregamos a la especulación, podría aludir a la novela de fantasía medieval de Michael J. Sullivan ‘The Rose and The Thorn’. Por supuesto, nada de esto está confirmado, así que sólo queda tirar de paciencia y esperar a que A24, que vuelve a producir, arroje algo de luz sobre el largometraje. El hype, eso sí, está por las nubes.

