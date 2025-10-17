Hace 10 años se estrenó uno de los mayores y más injustos fracasos del cine de ciencia ficción. Una gran aventura con la que Disney perdió 140 millones

Todos los años hay películas que se estrella en cines. Algunas provocan pérdidas poco reseñables, pero hay otras que hacen literalmente sangrar dinero a la compañía detrás de las mismas. Eso fue lo que sucedió en 2015 con 'Tomorrowland: El mundo del mañana', una gran apuesta de Disney que hizo perder 140 millones de dólares al estudio.

Sobre el papel, 'Tomorrowland: El mundo del mañana' estaba llamada a convertirse en un bombazo para Disney. Tomando como inspiración en una zona temática de los parques de atracciones de la compañía, era el segundo largometraje en imagen real de Brad Bird tras el gran éxito que había conseguido con 'Misión Imposible: Protocolo Fantasma'.

Tremendo batacazo

Es cierto que George Clooney quizá no sea una gran estrella con un reclamo destacable para la taquilla, pero casi todo el mundo confiaba en el éxito de 'Tomorrowland: El mundo del mañana'. Casi 200 millones de presupuesto, toda la maquinaria de Disney detrás y el aliciente extra de que en el guion también participaba Damon Lindelof.

Todo parecía ir sobre ruedas, pues cierto que hubo que hacer algunos cambios durante el proceso de montaje, pero más por querer buscar una duración manejable que porque existiese algún problema. Cuando todo se complicó de verdad fue cuando llegó a los cines a finales de mayo de 2015.

'Tomorrowland: El mundo del mañana' se estrenó durante el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos y llegó a ser número 1 en taquilla. La pega es que sus datos no fueron espectaculares y luego fueron bajando de forma brusca. Tanto es así que en su país de origen apenas sumó 93,4 millones de dólares. En el resto del mundo le fue ligeramente mejor, sumando otros 115 millones para un total mundial de 208.

Por desgracia, Disney se había gastado unos 280 millones entre el coste de producción y el de promoción, por lo que sufrió pérdidas muy grades durante el recorrido en salas de la película. De poco sirvieron las palabras en Variety de Dave Hollis, por aquel entonces jefe de distribución del estudio, señalando que "es una película original y eso es más que un desafío en este mercado. Creemos que es increíblemente importante para nosotros como empresa y como industria seguir contando historias originales".

Su batacazo llegó a que se descartase cualquier plan que pudiera haber para una posible secuela, pero es que además trajo otra consecuencia negativa: Bird decidió refugiarse de nuevo en el cine de animación, firmando 'Los increíbles 2' en 2018, mientras que en 2026 estrenará 'Ray Gunn' para Netflix. De '1906', su ambicioso nuevo proyecto en imagen real, nada se sabe desde hace ya mucho tiempo.

Por mi parte, creo que 'Tomorrowland: El mundo del mañana' está bastante lejos de ser una película perfecta, sobre todo porque su tramo final resulta un tanto decepcionante, pero es una aventura muy entretenida y disfrutable que para nada merecía convertirse en uno de los mayores fracasos de la historia del cine de ciencia ficción.

Actualmente podéis ver 'Tomorrowland: El mundo del mañana' en streaming a través de Disney+.

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025