Hace 22 años se estrenó una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos. El épico final de una trilogía monumental que ganó 11 Oscars

Un cierre inolvidable

Fotograma de 'El retorno del rey'
Mientras Frodo y Sam avanzan hacia el Monte del Destino guiados por el torturado Gollum, la Tierra Media se prepara para su última batalla. Gondor y Rohan reúnen sus fuerzas frente a la inminente ofensiva de Sauron, mientras Aragorn acepta por fin su destino como heredero al trono. Y todo converge en los Campos del Pelennor, donde el destino de hombres, elfos y hobbits se decide entre el fuego y el acero.

Estrenada en el año 2003, 'El señor de los anillos: El retorno del rey' supuso el cierre perfecto para la monumental trilogía dirigida por Peter Jackson. Con una duración de más de tres horas y un despliegue visual sin precedentes, la película consolidó a la saga como una de las mayores gestas cinematográficas de la historia. Más de dos décadas después, sigue siendo una experiencia inigualable para quienes buscan perderse en la magia y la épica de la Tierra Media.

Una gesta irrepetible

Volver a ver 'El señor de los anillos' implica regresar a una era en la que el cine de aventuras estaba en un gran momento. La trilogía de Peter Jackson no solo adaptó con fidelidad la obra de J. R. R. Tolkien, sino que transformó la fantasía en un fenómeno global. Con casi tres mil millones de dólares recaudados en taquilla, sus tres películas se convirtieron en un éxito sin precedentes y que triunfó en cada temporada de premios.

Ganadora de 11 premios Oscar, 'El retorno del rey' culminó la saga con una hazaña artística y técnica pocas veces repetida. Su equilibrio entre espectáculo, emoción y humanidad convirtió a la epopeya en una obra maestra que seguimos celebrando.

Además de ser una gran película, también forma parte de un viaje emocional que rinde homenaje a la amistad y que habla del sacrificio y la esperanza. Verla hoy sigue siendo una experiencia total e incluso un recordatorio de por qué amamos el cine.

Por eso, si dispones de tiempo -porque en total, la trilogía abarca 9 horas y 18 minutos de duración-, lo ideal es volver a ver la trilogía completa: 'La comunidad del anillo', 'Las dos torres' y 'El retorno del rey'. Las tenéis en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+.

