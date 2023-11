'Harry Potter: The Exhibition' llega a Barcelona. Una experiencia para fans y para curiosos que deseen sumergirse en el mundo mágico creado por J.K. Rowling

La magia de la saga 'Harry Potter' aterriza en Barcelona. De forma temporal, desde este viernes 17 de noviembre y hasta el 7 de abril de 2024, los fans de la franquicia basada en la obra de J.K. Rowling que se encuentren en la capital catalana (o vayan a visitar la ciudad próximamente) tienen una cita imprescindible con la exposición creada por Imagine Exhibitions en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment y EMC Presents.

En la web oficial de 'Harry Potter: The Exhibition' puedes encontrar toda la información útil sobre la exposición, cuya entrada normal cuesta 19 euros. En Espinof ya hemos tenido la suerte de visitarla y os podemos contar de primera mano cómo ha sido la experiencia. Sí, he ido y me ha tocado la casa Slytherin.

'Harry Potter: The Exhibition', imprescindible para fans

Juan Luis Caviaro haciendo perder 10 puntos a Slytherin por posar mal en las fotos

Lo primero que pensé cuando me acercaba a recoger la acreditación mientras sonaba la reconocible música de la saga, y se podían atisbar algunos detalles de lo que encontraríamos en el interior, es que si te apasiona el universo de 'Harry Potter' o 'Animales Fantásticos' debe ser muy emocionante descubrir la exposición así que, aunque estoy seguro de que ya circulan por Internet millones de fotos y grabaciones, quiero ser muy cuidadoso con los detalles. Si te apetece ir, mejor que vayas sabiendo lo mínimo. La intriga me parece importante para disfrutarlo.

Hay más de 20 salas centradas en diferentes escenarios, actividades y personajes de la saga. Desde un homenaje a la novela original escrita por J.K. Rowling, que lo inició todo en 1997, hasta un espacio dedicado a las varitas (pueden observarse las réplicas de las que usan los personajes más conocidos) o recreaciones de lugares icónicos. Imagino que si vas con amigos que conocen la saga, o con niños, resultará todo más divertido.

A lo largo de la visita hay vídeos que recuerdan escenas destacadas de las películas, juegos donde puedes ponerte en la piel de los personajes durante unos instantes y, lo que a mí me pareció más interesante, objetos del diseño de vestuario y atrezo de las películas; junto a estos trajes puedes leer curiosidades para conocer más detalles sobre el proceso de creación para la gran pantalla.

Por supuesto, si no eres fan no te vas a enterar de un pimiento desde la misma entrada, donde el visitante debe elegir una casa, una varita y un patronus (en un intento por individualizar la experiencia, algo que, debo decir, no me resultó muy logrado); pero creo que hay suficientes detalles interesantes como para echar un rato agradable en el recinto. Quizá la gran pregunta es: ¿cuánto de fan hay que ser para disfrutarlo? Bueno, te tiene que entusiasmar el Wizarding World.

Mi patronus salió corriendo enseguida así que Dumbledore quitó más puntos a Slytherin

Por si sirve de algo, yo he leído los 7 libros sobre Harry Potter y he visto todas las películas que han hecho hasta ahora (incluyendo los spin-offs). Hasta ahí llego. No hay posters colgados en mi piso, no tengo funkos de la saga, no he probado los videojuegos y no he visto la obra teatral de 'El legado maldito' (de la cual hay también objetos en esta exposición, por cierto). Para mí ha merecido la pena y he disfrutado la experiencia aunque, para bien o para mal, sólo la puedo recomendar como un invitado que ha podido visitarla junto a colegas de profesión.

También te digo que, si no me controlo, habría saqueado la tienda y me habría ido de allí como Santa Claus durante el Black Friday. Estás avisado.

