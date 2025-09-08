Nadie pensó que las carreras de canicas podrían ser adictivas. Millones de espectadores en youtube dicen lo contrario

En el piloto de 'Community', Jeff Winger hace un chiste sobre cómo los humanos somos capaces de empatizar con cualquier cosa. Como prueba, coge un lápiz, le pone de nombre Steve y lo parte, para disgusto de uno de sus compañeros. Es probablemente una sensación similar a la que tantos fans de Marbula 1 sienten con sus canicas, que adquieren nombres basados en corredores profesionales como Hamilton o Sainz.

Estamos hablando de Jelles Marble Runs, el canal detrás de un deporte único que al contrario que la mayoría de deportes profesionales, puede seguirse de forma totalmente gratuita en Youtube. Desde hace seis años, han formado una comunidad leal deseosa de ver la próxima carrera. Son ni más ni menos que carreras de canicas, quizás algo que muchos hacían de niños, pero que aquí sube de nivel considerablemente. Su evento más visto, la carrera clasificatoria de la Marble League de 2019, llegó a 14 millones de reproducciones.

La clave del éxito es lo lejos que llevan la premisa. En ligas como Marbula 1 las canicas tienen nombre, sí, pero eso es solo el principio. Las carreras están narradas por un locutor profesional, los circuitos están construidos con mimo, acompañados de gradas llenas de fans (también canicas, obviamente) y sponsors. La cámara que sigue la acción lo hace de forma dinámica, imitando los eventos deportivos.

La cosa empezó con dos hermanos holandeses que desde entonces han pasado de convertir esto de un hobby a su ocupación profesional. La mente maestra detrás de todo es Jelle Bakker, quien empezaba su andadura como joven autista apasionado con crear estas carreras. Su hermano mayor, Dion, lo apoyó y ayudó a ponerlo todo en marcha tras las cámaras. En 2006 hicieron su primera intentona con un canal, pero no fue hasta 2019, y especialmente con la llegada de la pandemia, cuando este pasó a ser un entretenimiento de calidad para muchas personas en sus casas en un momento donde el mundo del deporte profesional se había parado por completo.

Desde entonces el canal es mucho más que ellos. Los hermanos se han dado cuenta de que buena parte de sus espectadores se toman esto muy en serio, y ahora cuentan con un equipo para, entre otras cosas, llevar la cuenta de todos los resultados y los posicionamientos de los muchos equipos que compiten aquí. En declaraciones para The Guardian, Dion admitía que él no vería algo así en Yotube si no estuviera involucrado en ello. Probablemente ellos son los más sorprendidos con este gran éxito, para quienes el factor más importante en todo esto que hacen sigue siendo disfrutarlo como un pasatiempo infantil.

