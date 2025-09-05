Una de las sagas millennials más importantes estará gratis en YouTube para que le hinques el diente a gusto

El 5 de octubre de 2005, las librerías de Estados Unidos llenaron sus estanterías con una nueva novela de una tal Stephenie Meyer, que había conseguido venderla mandando cartas a agentes literarios y preguntando si estarían interesados en una obra de 130.000 palabras sobre vampiros adolescentes. 'Crepúsculo' consiguió una primera edición de 75.000 ejemplares, y todos sabemos lo que pasó después: no solo ha vendido lo indescriptible, sino que su adaptación a cine fue un éxito rotundo que vio nacer una franquicia propia.

Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien

Las cinco películas de 'Crepúsculo' costaron 401 millones de dólares y recaudaron 3.350 millones: un plan perfecto para todos los implicados que lanzó a la fama a Robert Pattinson y Kristen Stewart, y que ahora, para celebrar que la saga cumple veinte años, y tal como leemos en Deadline, se emitirán por streaming en YouTube de manera completamente gratuita, desde el 7 hasta el 14 de septiembre, en una maratón continua que se irá sucediendo durante 24 horas.

El lugar de reunión para todos los fans será el canal de Lionsgate, pero, en realidad, es solo una herramienta promocional antes del reestreno en cines del 29 de octubre al 2 de noviembre, cada día con una película de la saga. Aunque los fans esperaban una sorpresa por parte de Meyer o el anuncio de un remake, parece que, de momento, prefieren dejar 'Crepúsculo' tranquila... O utilizar este 20 aniversario para probar si sigue habiendo una base suficiente como para justificar el retorno de la fanquicia.

No es que la saga vampírica haya muerto del todo: Netflix estrenará próximamente la serie animada basada en 'Sol de medianoche', que cuenta todo lo que pasó pero desde el punto de vista de Edward. No es lo mismo que una nueva aventura en este mundo, pero a nadie le amarga un vampírico dulce, ¿no?

